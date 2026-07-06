Ο Χρήστος Πατούχας, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων εξελέγη σήμερα ο Χρήστος Πατούχας, κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, για τη 2η θητεία της τρέχουσα δημοτικής περιόδου, σύμφωνα με τον κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κ.Τ.Α., ν5314/2026, Α’ 103) και τα αναφερόμενα στην αριθ. 9/2026/36441/30-6-2026 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Ειδικότερα:

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγη κατά πλειοψηφία, ο Χρήστος Πατούχας.

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγη ομόφωνα ο Θόδωρος Ξυλιάς.

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγη ομόφωνα, ο Απόστολος Σταθόπουλος.



Εκλέχτηκαν και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

Ειδικότερα:

Παναγιώτης Μελάς, από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» του Δήμου Πατρέων

Διονύσης Πλέσσας, από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» του Δήμου Πατρέων

Κατερίνα Σίμου, από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» του Δήμου Πατρέων

Αποστόλης Αγγελής, από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» του Δήμου Πατρέων

Τάκης Πετρόπουλος, από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» του Δήμου Πατρέων

Πέτρος Ψωμάς, από την παράταξη του «σπιραλ»

Βασίλης Αϊβαλής από την παράταξη «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι»

Θόδωρος Ξυλιάς, από την παράταξη «Πάτρα Ενωμένη».

Ο νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας, Χρήστος Πατούχας, αμέσως μετά τη εκλογή του, είπε τα εξής απευθυνόμενος στο Δημοτικό συμβούλιο:

«Η ανάληψη της Προεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί μέγιστη ευθύνη και μέγιστη προσωπική τιμή. Ευχαριστώ για την τιμή αυτή τον κ. Δήμαρχο για την πρόταση του, ευχαριστώ την παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης για την εμπιστοσύνη της, ευχαριστώ όσους συναδέλφους με ψήφισαν.

Διαδέχομαι στην θέση αυτή εξαίρετους συναδέλφους και συντρόφους που προήδρευσαν στην διάρκεια της θητείας του Κώστα Πελετίδη, όπως τον Χρήστο Κορδά, τον Πρόεδρο που ευθέως διαδέχομαι, αλλά και τον Παναγιώτη Μελά και την Κατερίνα Γεροπαναγιώτη. Διαδέχομαι επίσης, εξαίρετους Προέδρους προηγούμενων Δημοτικών θητειών.

Δεν σας κρύβω, ότι το δικό μου πρότυπο, εξ όσων έχω προσωπικά γνωρίσει, είναι ο αείμνηστος Τάκης Σταθάτος, με την ευρυμάθεια, την αγωνιστική του ιστορία, την προσήλωση του στις αξίες της ζωής του και τις ιδεολογικές του αρχές. Ένας αγέρωχος κομμουνιστής με καθολική εκτίμηση και σεβασμό! Ήταν η γενιά εκείνη, πολιτικά στελέχη και αγωνιστές πρώτης γραμμής, που έδρασαν πρωτοπόρα σε συνθήκες μαύρες και δύσκολες!

Είναι προφανές ότι πάντοτε, ιδιαίτερα όμως αυτή την περίοδο, το Δημοτικό μας Συμβούλιο έχει να ανταποκριθεί σε πολύ σημαντικά καθήκοντα.

Να υπερασπιστεί τα κεκτημένα της πόλης μας, να ισχυροποιήσει τις πολύ σοβαρές και στρατηγικής σημασίας διεκδικήσεις του Δήμου μας, να διασφαλίσει τα συμφέροντα των συνδημοτών μας, των αδυνάτων, της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Όπως πολλές φορές είχα την ευκαιρία να δηλώσω, οι Δημοτικές Αρχές και τα Δημοτικά Συμβούλια, εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία των πολιτών, διαθέτουν την μέγιστη δημοκρατική νομιμοποίηση, επομένως πρέπει με συνέπεια, να διεκδικούν τον ρόλο τους, απέναντι σε μια κεντρική εξουσία που διαρκώς τον αμφισβητεί, να διεκδικούν τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης που σήμερα δεν υπάρχει και διαρκώς συρρικνώνεται και αφυδατώνεται.

Είναι αληθινό, ότι ο αγώνας μας είναι δύσκολος, με αντιπάλους δύσκολους, σε εχθρικό περιβάλλον, αλλά πρωτίστως εμπνεόμαστε από το δίκιο, το συμφέρον του κάθε συμπολίτη μας, τα ιδανικά και τις αξίες μας, την ιστορία των λαϊκών αγώνων για κοινωνικά δικαιώματα και κατακτήσεις.

Θέλω εξ αρχής να διαπιστώσω, ότι το δικό μου έργο, θα πετύχει με την βοήθεια των έμπειρων στελεχών, που βρίσκονται στην υπηρεσία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τους ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με την συνεργασία σας, αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσω οι Συνεδριάσεις του Σώματος να είναι παραγωγικές, με διασφάλιση των κανόνων της Δημοκρατίας, του πολιτικού διαλόγου, των δικαιωμάτων της Αντιπολίτευσης, των δικαιωμάτων των Δημοτικών Συμβούλων, Πρωτίστως των δικαιωμάτων των συμπολιτών μας και των κοινωνικών φορέων.

Εύχομαι σε όλους σας υγεία, διαύγεια και ψυχραιμία, αφοσίωση στο συμφέρον της πόλης και των δημοτών, διάθεση καλής πίστης και σεβασμό στους δημοκρατικούς κανόνες.

Και τήρηση μιας πρωταρχικής αρχής: Να λέμε την άποψη μας, να εννοούμε μόνο αυτό που λέμε, να υποστηρίζουμε με πράξη αυτό που πιστεύουμε. Δηλαδή όχι στην διγλωσσία, όχι στην υποκρισία, όχι στον καιροσκοπισμό και την μικροπολιτική. Είναι στάση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός αιρετού και βουλευόμενου σώματος, που έχουμε όλοι την τιμή να υπηρετούμε!

Καλή συνέχεια σε όλους!

Σας ευχαριστώ πολύ!».