Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8-7-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΕΛΕΥΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ.

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΣΧΟΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΑΓΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ & ΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΤΩΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΚΑΨΗ,

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΒΕΡΡΑ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ - ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε την Τρίτη 7-7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε την Τρίτη 7-7-2026 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής άνω πόλης.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μύρτου Αχαΐας.

Ο σύζυγος: Δημήτριος

Τα παιδιά της: Ιωάννης, Χριστόφορος και Παρασκευή, Αναστάσιος και Αλεξία

Τα εγγόνια της

Τα αδέλφια της

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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