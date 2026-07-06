Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΕΛΕΥΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ.
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΣΧΟΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΑΓΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ & ΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΚΑΨΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΒΕΡΡΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ - ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Τρίτη 7-7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Τρίτη 7-7-2026 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής άνω πόλης.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μύρτου Αχαΐας.
Ο σύζυγος: Δημήτριος
Τα παιδιά της: Ιωάννης, Χριστόφορος και Παρασκευή, Αναστάσιος και Αλεξία
Τα εγγόνια της
Τα αδέλφια της
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα & γιαγιά
ΕΛΕΝΗ χήρα ΒΑΣ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: {ΜΑΛΑΜΗ}
ΕΤΩΝ: 101
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 8-7-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Άνω Σουδεναίϊκα Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευτυχία {χήρα} Λεων. Μπερλεμή,
Αγγελική & Φανούρης Γρηγορόπουλος,
Γεωργία & Φώτιος Μπακάλης,
Ανδρέας Μιχαλόπουλος,
Παναγιώτα & Χρήστος Εικοσιδέκας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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