Νίκαια: Βίντεο από τη ληστεία σε ζαχαροπλαστείο - Υπάλληλος κυνήγησε τον δράστη με σφουγγαρίστρα

Η υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι ο δράστης κρατάει ψεύτικο πιστόλι, με αποτέλεσμα να αρπάξει τη σφουγγαρίστρα και να ξεκινήσει να του επιτίθεται ενώ στη συνέχεια τον καταδίωξε
Μια απίστευτη ληστεία σημειώθηκε σε ζαχαροπλαστείο στην περιοχή της Νίκαιας, όπου ο δράστης πήγε να κλέψει τα κέρδη της επιχείρησης από την ταμειακή μηχανή κρατώντας ψεύτικο όπλο, με αποτέλεσμα η υπάλληλος να το αντιληφθεί και να του επιτεθεί με κοντάρι σφουγγαρίστρας.
Η ληστεία συνέβη την Κυριακή (05.07.2026) λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ στη Νίκαια. Ο άντρας «μπούκαρε» στο ζαχαροπλαστείο φορώντας ένα μπλε καπέλο και μια μαύρη, χειρουργική μάσκα, και κατευθύνθηκε προς το ταμείο. Ο δράστης στη συνέχεια έβγαλε ένα πιστόλι από το τσαντάκι του απείλησε την υπάλληλο ζητώντας της να του δώσει την είσπραξη.
Εκεί η γυναίκα που εργάζεται στην επιχείρηση αντιλήφθηκε ότι ο δράστης κρατάει ψεύτικο πιστόλι, με αποτέλεσμα να αρπάξει μια σφουγγαρίστρα που είχε κοντά της και να ξεκινήσει να του επιτίθεται ενώ στη συνέχεια τον καταδίωξε.
Ο δράστη ωστόσο, κατάφερε να αρπάξει όσα χρήματα πρόλαβε να βγάλει από το ταμείο του καταστήματος και έγινε «καπνός». Μάλιστα, πριν βγει από το ζαχαροπλαστείο, ο άντρας φαίνεται να ανοίγει και τα ψυγεία, και να κλέβει κάτι από αυτά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο κατάστημα έγινε στόχος ληστών, αφού πρόκειται για την 21η κλοπή που σημειώνεται στο ζαχαροπλαστείο.
Πάτρα: Επεισόδιο έξω από νυχτερινό κέντρο- Έβγαλε κατσαβίδι- Ένας τραυματίας
Ti εξετάζει η αστυνομία για την έκρηξη στην Αμαλιάδα και η πιθανή σύνδεση με Πάτρα
Από ποτάμι...ποταμάκι ο Πηνειός- Εμφανής η πτώση της ροής του
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr