Νίκαια: Βίντεο από τη ληστεία σε ζαχαροπλαστείο - Υπάλληλος κυνήγησε τον δράστη με σφουγγαρίστρα

Μια απίστευτη ληστεία σημειώθηκε σε ζαχαροπλαστείο στην περιοχή της Νίκαιας, όπου ο δράστης πήγε να κλέψει τα κέρδη της επιχείρησης από την ταμειακή μηχανή κρατώντας ψεύτικο όπλο, με αποτέλεσμα η υπάλληλος να το αντιληφθεί και να του επιτεθεί με κοντάρι σφουγγαρίστρας.

Η ληστεία συνέβη την Κυριακή (05.07.2026) λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ στη Νίκαια. Ο άντρας «μπούκαρε» στο ζαχαροπλαστείο φορώντας ένα μπλε καπέλο και μια μαύρη, χειρουργική μάσκα, και κατευθύνθηκε προς το ταμείο. Ο δράστης στη συνέχεια έβγαλε ένα πιστόλι από το τσαντάκι του απείλησε την υπάλληλο ζητώντας της να του δώσει την είσπραξη.

Εκεί η γυναίκα που εργάζεται στην επιχείρηση αντιλήφθηκε ότι ο δράστης κρατάει ψεύτικο πιστόλι, με αποτέλεσμα να αρπάξει μια σφουγγαρίστρα που είχε κοντά της και να ξεκινήσει να του επιτίθεται ενώ στη συνέχεια τον καταδίωξε.

Ο δράστη ωστόσο, κατάφερε να αρπάξει όσα χρήματα πρόλαβε να βγάλει από το ταμείο του καταστήματος και έγινε «καπνός». Μάλιστα, πριν βγει από το ζαχαροπλαστείο, ο άντρας φαίνεται να ανοίγει και τα ψυγεία, και να κλέβει κάτι από αυτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο κατάστημα έγινε στόχος ληστών, αφού πρόκειται για την 21η κλοπή που σημειώνεται στο ζαχαροπλαστείο.