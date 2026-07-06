Παπαδόπουλος: «Επικίνδυνη επιδημία πτώσης τοίχων και μπαλκονιών -Τα περιστατικά είναι πολλά»

Για τα παλιά κτίρια, έκανε ανάρτηση ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφερόμενος σε «επικίνδυνη επιδημία πτώσης τοίχων, μπαλκονιών και σοβάδων χωρίς σεισμό σε ολόκληρη τη χώρα».

Μάλιστα αναφέρεται στα περιστατικά των τελευταίων 15 μηνών.

«Βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι σε μια αόρατη παγίδα κινδύνου. Το δομημένο περιβάλλον είναι σε σημαντικό βαθμό γηρασμένο. Τα κτίρια αυτά έχουν γίνει ιδιαιτέρως τρωτά στη σεισμική επιβάρυνση. Ουδέποτε άνοιξε η συζήτηση για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το μέγιστης σημασίας θέμα για τη δημόσια ασφάλεια», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος και συνέχισε:

«Αρμοδίως έχω λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι, κατά τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο των κτιρίων, ουσιαστικό εργαλείο επιθεώρησης του δομημένου περιβάλλοντος είναι και η ανάδειξη κτιρίων που παρουσιάζουν φθορές ή δομικές βλάβες. Κρίσιμο ερώτημα. Μετά την ανάδειξη τι ακολουθεί; Γίνονται άμεσες παρεμβάσεις άρσης της επικινδυνότητας; Τα περιστατικά είναι πολλά και συνεχή, δείχνοντας ότι το θέμα αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί».

Σημειώνεται ότι το θέμα με τα κτίρια ήταν και πρωτοσέλιδο της Realnews της Κυριακής, μετά και το περιστατικό με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Η λίστα των επικίνδυνων περιστατικών

«Ιδού η λίστα μερικών από τα επικίνδυνα περιστατικά πτώσης τοίχων, μπαλκονιών, και σοβάδων σε όλη τη χώρα» αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος και την παραθέτει:

«17.4.2025. Καλαμάτα. Τραυματίστηκε εργαζόμενη από πτώση σοβάδων σε κτίριο που στεγάζεται η ΔΥΠΑ.

30.5.2025. Πάτρα. Τραγικός θάνατος 57χρονου από πτώση σοβάδων πολυκατοικίας.

6.6.2025. Πάτρα. Πτώση σοβάδων από μπαλκόνι διαμερίσματος.

18.9.2025. Νέος Κόσμος, Αθήνα. Πτώση σοβάδων στο 2ο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθήνας.

6.10.2025. Πύργος. Πτώση σοβάδων από μπαλκόνι.

5.11.2025. Πόρτο Ράφτη. Δύο μαθητές του 1ου Δημοτικού τραυματίστηκαν από μεγάλο κομμάτι σοβά που έπεσε από το ταβάνι στα κεφάλια τους.

6.11.2025. Γαλάτσι. Έπεσαν σοβάδες σε δημοτικό σχολείο.

9.11.2025. Ηγουμενίτσα. Πτώση σοβάδων σε δημοτικό σχολείο.

16.2.2026. Παλαιό Φάληρο. Σοβάδες κατέρρευσαν στις τουαλέτες στο 1ο Δημοτικό Σχολείο.

4.4.2026. Κόρινθος. Ένα τμήμα μπαλκονιού εγκαταλελειμμένου/υπό ανακαίνιση κτιρίου αποκολλήθηκε και καταπλάκωσε 43χρονη Γερμανίδα.

28.4.2026. Πύργος. Κατάρρευση στέγης στο Σταφιδεργοστάσιο.

1.7.2026. Κέντρο Αθηνών. Κομμάτια από πρόσοψη πολυκατοικίας έπεσαν σε πολυσύχναστο σημείο στην οδό Κολοκοτρώνη.

2.7.2026. Λάρισα. Επικίνδυνη κρίθηκε τριώροφη πολυκατοικία. Έπεσαν μάρμαρα, τσιμέντο, σοβάδες.

4.7.2026. Μαρούσι. Έπεσε μεσοτοιχία από υπό κατασκευή πολυκατοικία. Ένας τραυματίας».