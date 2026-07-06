Θρίλερ στο Παγκράτι: Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Δεν προέκυψαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας για την σορό του άνδρα που εντοπίστηκε χθες σε προχωρημένη αποσύνθεση εντός του διαμερίσματος που διέμενε με τον 63χρονο αδελφό του, επί της οδού Αστυδάμαντος στο Παγκράτι και τυλιγμένος με σεντόνια.

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 63χρονο που πάσχει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα για να τον εξετάσουν και του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Ο προσαχθείς μάλιστα ήταν βίαιος όπως προέκυψε από την έρευνα, ενώ με βία αντέδρασε και στην παρουσία των αστυνομικών που τον ακινητοποίησαν. Την Αστυνομία την κάλεσαν χθες το απόγευμα, περίοικοι που αντιλήφθηκαν την έντονη δυσοσμία.

Σήμερα το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή από τον ιατροδικαστή, ο οποίος δεν εντόπισε κακώσεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια και έχουν ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις.

Δεν κατέστη δυνατό όμως να διαπιστωθεί και με ακρίβεια αν είναι παθολογικά τα αίτια εξαιτίας της προχωρημένης αποσύνθεσης, ενώ ο θάνατος τοποθετείται περίπου πριν από μία εβδομάδα με 10 ημέρες. Από το Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου, γίνονται ενέργειες για να μεταφερθεί ο 63χρονος σε ψυχιατρείο νοσοκομείο.