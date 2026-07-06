Ο ΟΛΠΑ ανοίγει τις πύλες του στα παιδιά: Η Πάτρα είναι Optimist

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. συμμετέχει ενεργά ως συνδιοργανωτής στο Patras is Optimist 2026, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας έως 13 ετών, ανοίγοντας τις πύλες του στα παιδιά, στους νέους αθλητές και στη μεγάλη γιορτή της ιστιοπλοΐας που φιλοξενείται στην Πάτρα από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου.

Στον χώρο του Επιβατικού Σταθμού “Παναγιώτης Κανελλόπουλος”, το λιμάνι της Πάτρας γίνεται αυτές τις ημέρες ένας ζωντανός χώρος άθλησης, φιλοξενίας, εξωστρέφειας και νεανικής ενέργειας. Με 303 συμμετοχές, αθλητές, προπονητές, συνοδοί και επισκέπτες δίνουν παλμό σε μια διοργάνωση που αναδεικνύει τη βαθιά σχέση της Πάτρας με τη θάλασσά της.

Το Patras is Optimist 2026 είναι μια διοργάνωση με δυναμική, σύγχρονη ταυτότητα και καινοτόμα χαρακτηριστικά, όπως η χρήση ρομποτικών σημαδούρων, που φέρνουν νέες τεχνολογίες στο πεδίο των ναυταθλητικών διοργανώσεων και ενισχύουν την ποιότητα, την ακρίβεια και τη βιωσιμότητα των αγώνων.

Για τον ΟΛΠΑ Α.Ε., η συνδιοργάνωση του Patras is Optimist 2026 αποτελεί μια επιλογή με ουσιαστικό συμβολισμό. Το λιμάνι της Πάτρας είναι, πέραν από πύλη εμπορίου, μεταφορών και ανάπτυξης, ένα ζωντανό κομμάτι της πόλης, που μπορεί και πρέπει να ανοίγεται στην κοινωνία, στα παιδιά, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και στη θάλασσα.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ Α.Ε., κ. Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, δήλωσε:

«Ο ΟΛΠΑ ανοίγει τις πύλες του στα παιδιά και αυτό για εμάς έχει ξεχωριστή αξία. Θέλουμε το λιμάνι της Πάτρας να είναι ασφαλές, λειτουργικό και αναπτυξιακό, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτό στην πόλη και στους ανθρώπους της. Το Patras is Optimist 2026 φέρνει στο λιμάνι εκατοντάδες παιδιά, οικογένειες και επισκέπτες, γεμίζοντας τον χώρο με ζωή, χαμόγελα και πανιά. Είναι μια εικόνα της Πάτρας που θέλουμε να βλέπουμε όλο και πιο συχνά.»

Και πρόσθεσε:

«Το Patras is Optimist μπορεί και θέλουμε να γίνει για την Πάτρα ό,τι είναι το Καρναβάλι για τον χειμώνα: μια μεγάλη γιορτή εξωστρέφειας, αυτή τη φορά στη θάλασσα. Με συνεργασία, τόλμη και αισιοδοξία, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν νέο θεσμό που θα συνδέει την πόλη, το λιμάνι, τα παιδιά και τη ναυτική μας ταυτότητα.»

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε., σε συνεργασία με τους διοργανωτές και τους αρμόδιους φορείς, στηρίζει έμπρακτα τη διοργάνωση, συμβάλλοντας με τις υποδομές, τους χώρους και την επιχειρησιακή του υποστήριξη στην ασφαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή της.

Η Πάτρα έχει τη θάλασσα στο DNA της. Και αυτές τις ημέρες, μέσα από το Patras is Optimist 2026, το λιμάνι της γίνεται το πιο όμορφο σημείο εκκίνησης για τα παιδιά, τον αθλητισμό και το μέλλον της πόλης.