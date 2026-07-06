Ήπειρος: Κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Πρέβεζα

Στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προχωρούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς των προβάτων και των αιγών σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πρωτόκολλα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημιολογική διερεύνηση και έλεγχοι στις εκτροφές της ζώνης επιτήρησης.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται η απαγόρευση μη εγκεκριμένων μετακινήσεων αιγοπροβάτων, ο περιορισμός των μετακινήσεων ανθρώπων, οχημάτων και εξοπλισμού στις κτηνοτροφικές μονάδες και η υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων απολύμανσης.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα τους για συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, εξανθήματα, βλατίδες και εφελκίδες, ιδιαίτερα στην κοιλιακή χώρα, στους μαστούς, στις μασχάλες, στο κεφάλι και στο κάτω μέρος της ουράς.

Παράλληλα, επισημαίνεται, ότι κάθε ύποπτο σύμπτωμα ή ασυνήθιστη θνησιμότητα ζώων πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις αρμόδιες κτηνιατρικές Aρχές, ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νόσου και να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής.