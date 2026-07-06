«Έχουμε γεμίσει κατσαρίδες»: Έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων της Πάτρας - Ζητούν άμεσα απεντομώσεις στα φρεάτια

Έντονη είναι η ανησυχία και η αγανάκτηση κατοίκων της Πάτρας για την αυξημένη παρουσία κατσαρίδων σε πολλές περιοχές της πόλης, με δεκάδες πολίτες να περιγράφουν εικόνες που, όπως λένε, κάνουν την καθημερινότητά τους αφόρητη.

Οι διαμαρτυρίες προέρχονται από διάφορες συνοικίες.

Κάτοικοι από τα Σύνορα, το κέντρο, του Μακρυγιάννη, την Τερψιθέα, την περιοχή του Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα, αλλά και την πλατεία Νόρμαν, περιγράφουν έντονη παρουσία κατσαρίδων σε φρεάτια, πεζοδρόμια, ακόμη και μέσα στις κατοικίες τους.

Ορισμένοι αποδίδουν το φαινόμενο στην έλλειψη συστηματικών απεντομώσεων, επισημαίνοντας ότι παλαιότερα γίνονταν ψεκασμοί σε κάδους και φρεάτια, ενώ σήμερα, όπως υποστηρίζουν, οι σχετικές παρεμβάσεις δεν επαρκούν.

Οι κάτοικοι ζητούν από τον Δήμο Πατρέων να προχωρήσει άμεσα σε εκτεταμένες απεντομώσεις και να ενισχύσει τα μέτρα πρόληψης, ώστε να περιοριστεί το πρόβλημα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η εμφάνιση εντόμων αυξάνεται σημαντικά.













