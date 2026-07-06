Βαρύ εγκεφαλικό η αιτία θανάτου της 46χρονης δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, για τον θάνατο της 46χρονης δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη στο Ηράκλειο οφείλεται σε σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και όχι σε ανακοπή καρδιάς, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Όπως αναφέρει το neakriti, οι ιατροδικαστικές διαπιστώσεις έδειξαν ότι η δημοσιογράφος υπέστη εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία, η οποία προκάλεσε το μοιραίο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Παράλληλα, στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι υπήρχε επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό, καθώς ο πατέρας της είχε επίσης υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο σε ηλικία περίπου 30 ετών.

Το τελευταίο αντίο στη Μαρία Αντωνογιαννάκη θα πουν σήμερα, Δευτέρα, η οικογένειά της, οι φίλοι της, σύσσωμος ο δημοσιογραφικός κόσμος και οι άνθρωποι της ΚΡΗΤΗ TV.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 16:00, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στη Λεωφόρο Κνωσού. Η σορός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 15:30.

«Η Μαρία μας. Ο άνθρωπός μας. Μια αγαπημένη συνάδελφος που έφυγε τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα και τόσο νέα», αναφέρει ο Όμιλος στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του. Όπως σημειώνουν οι συνάδελφοί της, η είδηση της απώλειάς της «πάγωσε» όσους πορεύτηκαν μαζί της και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.