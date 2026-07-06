Καραχάλιος σε Κώτσηρα: Έξι μήνες χωρίς καμία ουσιαστική εξέλιξη και χωρίς σχέδιο για τον Οδοντωτό - Αίτημα για άμεση σύσκεψη

Άμεση σύσκεψη με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα, ζητά το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να καθοριστεί ένας σαφής οδικός χάρτης για την ασφαλή επαναλειτουργία του Οδοντωτού Διακοπτού–Καλαβρύτων.

Με επιστολή του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος, επισημαίνει ότι η διαδικασία παραμένει στάσιμη, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη για τεκμηριωμένες μελέτες, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

H επιστολή

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την ανάληψη των καθηκόντων σας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα ήθελα, εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο σας και να θέσω υπόψη σας ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή μας, αλλά και για τη χώρα συνολικά: την ασφαλή επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Διακοπτού – Καλαβρύτων.

Ο ιστορικός Οδοντωτός παραμένει επ’ αόριστον εκτός λειτουργίας από τις 12 Μαρτίου 2025, μέσω μιας ανακοίνωσης του Γραφείου Τύπου του ΟΣΕ, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει παρουσιαστεί δημόσια ένας ολοκληρωμένος τεχνικός και επιχειρησιακός οδικός χάρτης που να οδηγεί με σαφήνεια στην αποκατάσταση της λειτουργίας της γραμμής.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ανταποκρινόμενο στον θεσμικό του ρόλο, συμμετείχε όλο το προηγούμενο διάστημα σε διάλογο με το Υπουργείο σχετικά με την προετοιμασία της Προγραμματικής Σύμβασης, μέσω της οποίας θα αναλάμβανε τον ρόλο του Φορέα Υλοποίησης των απαιτούμενων μελετών και τεχνικών παρεμβάσεων.

Μετά τη σύσκεψη της 30ής Μαρτίου 2026, η εξέλιξη της διαδικασίας παρέμεινε ουσιαστικά εγκλωβισμένη στο επίπεδο του καθορισμού του αντικειμένου της ίδιας της Προγραμματικής Σύμβασης, χωρίς να μεταβεί στο στάδιο της υλοποίησης των αναγκαίων ενεργειών για την ασφαλή επαναλειτουργία της γραμμής.

Ο εγκλωβισμός αυτός ήταν εμφανής ήδη από την αρχική επιφυλακτικότητα του Υπουργείου ως προς τη συμμετοχή του στην Προγραμματική Σύμβαση και στη συνέχεια από τις διαδοχικές εκδοχές του φυσικού αντικειμένου που διαβιβάζονταν προς το ΤΕΕ.

Η τελευταία επίσημη επικοινωνία του Υπουργείου με το ΤΕΕ, στις 25 Μαΐου 2026, εξακολουθούσε να αφορά τροποποιήσεις του σκοπού της Προγραμματικής Σύμβασης. Η αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας βρήκε, συνεπώς, μια διαδικασία που παρέμενε περιορισμένη στον προσδιορισμό του «τι θα μελετηθεί», αντί να έχει ήδη περάσει στο «πώς και πότε θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις».

Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας εξακολουθεί να πιστεύει ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η επαναλειτουργία του Οδοντωτού, αλλά η ασφαλής, τεχνικά τεκμηριωμένη και επιχειρησιακά βιώσιμη επαναλειτουργία του.

Κύριε Υπουργέ,

Η ανάληψη των καθηκόντων σας δημιουργεί την προσδοκία μιας νέας αφετηρίας στη διαχείριση ενός ζητήματος που επί πολλούς μήνες παραμένει σε εκκρεμότητα, παρά τη σοβαρότητά του.

Ο ιστορικός Οδοντωτός παραμένει κλειστός χωρίς απτή τεχνική τεκμηρίωση με την επίκληση ωστόσο σοβαρών λόγων επικινδυνότητας. Οι τοπικές κοινωνίες, οι επαγγελματίες, οι πολίτες και οι θεσμικοί φορείς αναμένουν πλέον όχι νέες συζητήσεις, αλλά ένα σαφές σχέδιο ενεργειών, με χρονοδιάγραμμα, υπευθυνότητα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο κατέθεσε εγκαίρως τις τεχνικές του προτάσεις, συμμετείχε καλόπιστα σε όλες τις μέχρι σήμερα διαδικασίες και ανταποκρίθηκε σε κάθε αίτημα του Υπουργείου, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη εκεί που παρατηρήθηκε αδυναμία συνεννόησης, συντονισμού και ανάληψης υποχρεώσεων.

Η μέχρι σήμερα συζήτηση για την Προγραμματική Σύμβαση ανέδειξε μια ουσιαστική τεχνική διαφορά προσέγγισης. Η πρότασή μας βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τεσσάρων (4) διαδοχικών βημάτων — μελέτη διακινδύνευσης (εφόσον δεν υπάρχει), προσωρινές επεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας, μελέτη μόνιμων έργων προστασίας και κατασκευή τους — τα οποία συμπληρώνονται από ένα μόνιμο σύστημα παρακολούθησης, έγκαιρης προειδοποίησης και επιχειρησιακής διαχείρισης κινδύνου.

Σήμερα, τρεις μήνες αργότερα, θεωρούμε ότι η υπόθεση δεν μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται αποσπασματικά ή χωρίς τον αναγκαίο θεσμικό συντονισμό όλων των εμπλεκομένων.

Η τεχνική πραγματικότητα δεν μεταβάλλεται από μόνη της και η ασφάλεια μιας κρίσιμης σιδηροδρομικής υποδομής δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αποσπασματικών πολιτικών αποφάσεων όπως αυτών που οδήγησαν ενδεχομένως και στο κλείσιμό της γραμμής.

Για τον λόγο αυτό, ζητούμε την άμεση σύγκληση ευρείας σύσκεψης, υπό την προεδρία σας, με τη συμμετοχή του Υπουργείου, του ΟΣΕ, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων και του ΤΕΕ, προκειμένου να αξιολογηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα, να αποσαφηνιστεί η κατάσταση των ήδη εκπονηθεισών μελετών και να καθοριστούν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, τα επόμενα βήματα.

Η ασφαλής επαναλειτουργία του Οδοντωτού δεν μπορεί να στηριχθεί σε αναζήτηση «βεβαιώσεων ότι το βουνό δεν είναι επικίνδυνο» ούτε σε αποφυγή ευθύνης όσων έχουν την αρμοδιότητα να επενεργούν ως επισπεύδοντες για την προστασία της ιδιοκτησίας τους και την ασφαλή λειτουργία της γραμμής με σαφείς κανόνες και κατάλληλα σχεδιασμένα πρωτόκολλα

Οφείλει να εδράζεται σε τεκμηριωμένες μελέτες, σαφείς αρμοδιότητες, στοχευμένες παρεμβάσεις και διαρκή παρακολούθηση της υποδομής.

Πλέον, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν οι επιστημονικές γνώσεις ή οι τεχνικές δυνατότητες για να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια ο Οδοντωτός. Αυτές υπάρχουν.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν υπάρχει η πολιτική βούληση να μετατραπούν σε αποφάσεις.

Αναμένουμε την πρωτοβουλία σας.