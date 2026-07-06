Θεσσαλονίκη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται, έπειτα από αίτημα των Αρχών τους, οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, ώστε να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρωγής και ανακούφισης των πληγέντων.

«Θα τεθούν και οι δύο δήμοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σήμερα. Τώρα θα συζητήσουμε για τη χρηματοδότηση την οποία θα πάρουν», δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, προσερχόμενος σε κλειστή σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο περιφερειακός συντονιστής Χαράλαμπος Στεργιάδης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Σήμερα είμαστε εδώ για την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να μην αισθανθεί και να μη μείνει κανένας πίσω αβοήθητος. Μαζί με τους δύο δημάρχους και την περιφερειάρχη θα συντονίσουμε τις ενέργειές μας και θα βγάλουμε τα χρονοδιαγράμματα αυτά, τα οποία θα είναι άμεσα ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες. Ηδη, από το πρωί, συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών “χτενίζουν” την περιοχή ούτως ώστε να καταγράψουν τις ζημιές σε κτίρια. Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε και να αποζημιώσουμε και τους ιδιώτες, προφανώς και τις επιχειρήσεις, και να δούμε και σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των υποδομών τόσο της περιφέρειας όσο και των Δήμων τι έργα χρειάζονται για την αποκατάστασή τους, ούτως ώστε να βγάλουμε μια χρηματοδότηση για άμεση αποκατάσταση», επισήμανε ο κ. Κατσαφάδος.

Ερωτηθείς για το ζήτημα οικοπέδων που οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν προβεί σε καθαρισμό, ο υφυπουργός απάντησε: «Ο καθαρισμός των οικοπέδων είναι ένα προληπτικό μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται εδώ και τρία χρόνια στην πατρίδα μας, και έχουμε δει με βάση αυτά τα οποία μας λένε οι ειδικοί ότι λειτουργεί καταλυτικά στο πεδίο. Μπορεί, φέτος, να είχαμε μεγαλύτερο αριθμό δηλώσεων σε σχέση με πέρυσι, παρ’ όλα αυτά είναι πάρα πολλά τα ακαθάριστα οικόπεδα φυπουργός απηύθυνε έκκληση προς όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. «Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές οι οποίες σώζουν. Είναι εκεί για να μππου μένουν. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Το ότι τελείωσε η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για τον καθαρισμό του οικοπέδου δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος σήμερα να το καθαρίσει. Η Πυροσβεστική είναι δέκτης πάρα πολλών καταγγελιών, τις οποίες ερευνά».

Ο υφυπουργός απηύθυνε έκκληση προς όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. «Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές οι οποίες σώζουν. Είναι εκεί για να μπορέσουν να σώσουν τη ζωή του καθενός και της καθεμιάς από μας. Είναι εντολές οι οποίες σώζουν τις περιουσίες μας. Εντολές οι οποίες σώζουν το φυσικό περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κατσαφάδος πριν από τη σύσκεψη επισκέφθηκε τους τρεις πυροσβέστες οι οποίοι νοσηλεύονται στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424. «Είναι εξαιρετικά άδικο να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, να δαπανούνται τόσο πολλοί πόροι, να αλλάζει η ζωή τόσων ανθρώπων από μια απερισκεψία και από ένα λάθος που κάνει κάποιος συμπολίτης μας. Θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε το μερίδιο της ατομικής μας ευθύνης», τόνισε.

Αναφέρθηκε, τέλος, στην ενίσχυση το Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής. «Είδατε, με αφορμή την τελευταία πυρκαγιά, ότι συνέδραμαν το Ανακριτικό της Θεσσαλονίκης και στελέχη από την Αθήνα, ούτως ώστε να μπορέσουμε και να εξακριβώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα αίτια της πυρκαγιάς. Σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εξακριβώθηκε ποιο ήταν το αίτιο γι’ αυτή την πυρκαγιά, μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά, μια πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τις 8.30 το βράδυ, που ήταν αδύνατον να επιχειρήσουν εναέρια μέσα, και τη μάχη να δίνουν μόνο οι επίγειες δυνάμεις, σε συνεργασία με το πρώτο και δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους εθελοντές μας, καθώς και τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας και τις Ενοπλες Δυνάμεις, όπου χρειάστηκε».

Αθ. Αηδονά: Η ΠΚΜ βοήθησε όσο μπορούσε στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των δυνάμεων που ασχολήθηκαν ενεργά με την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς η οποία έπληξε αυτήν την περιοχή. Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την Πυροσβεστική Υπηρεσία με μηχανήματα, οχήματα, υδροφόρες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Σήμερα είναι η επόμενη ημέρα, η οποία είναι δύσκολη, και αυτό που μας απασχολεί, μαζί με τον υπουργό, είναι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά», δήλωσε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά.

«Είναι εξαιρετική η συνεργασία που έχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, γι’ αυτό και είμαστε όλοι μαζί εδώ, να πάρουμε αποφάσεις σημαντικές. Η κλιματική κρίση είναι γνωστό ότι είναι κοντά μας και θα πρέπει πέρα από το τι κάνει η Πολιτεία, το τι θα κάνουμε εμείς σαν αυτοδιοίκηση, όλοι σαν πολίτες, να καταλάβουμε και το μέγεθος της δικής μας ευθύνης. Θέλει μεγάλη εγρήγορση, θέλει μεγάλη βοήθεια, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η πρόληψη είναι αυτή που σώζει ζωές, σώζει το φυσικό περιβάλλον, σώζει τις περιουσίες», σημείωσε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.