Χρυσό βραβείο για τα Θερινά Σχολεία του Αρσακείου Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Χρυσό βραβείο στα Education Leaders Awards 2026 απέσπασε ο θεσμός των Summer Schools, που διοργανώνεται από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, επιβραβεύοντας μια δωδεκαετή εκπαιδευτική πρωτοβουλία που γεφυρώνει τη δευτεροβάθμια με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και φέρνει τους μαθητές σε επαφή με την επιστημονική έρευνα και την καινοτομία.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: "Η διοργάνωση των Summer Schools, από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών απέσπασε χρυσό βραβείο στα «Education Leaders Awards 2026» και στην ενότητα «Συνεργασίες, Μαθητείες και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας και την Κοινωνία», αναγνωρίζοντας έναν εκπαιδευτικό θεσμό που δώδεκα χρόνια, αποτελεί πρότυπο σύνδεσης της δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας σχολείου και πανεπιστημίου. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή εκπαιδευτική δράση σημαντικής αλληλεπίδρασης.

Έτσι, και τη φετινή χρονιά τα Summer Schools 2026 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία καθώς συμμετείχαν 140 μαθήτριες και μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλης της Ελλάδας.

Αυτή η διάκριση ανήκει σε όλους τους εμπλεκόμενους καθώς και στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς το πρόγραμμα υλοποιείται χάρη στη συνεργασία περισσότερων από είκοσι εργαστηρίων διαφόρων Τμημάτων του Ιδρύματος. Στη διοργάνωση συμβάλλουν ενεργά μέλη ΔΕΠ, μέλη Ε.ΔΙ.Π., μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι μεταδίδουν στους μαθητές την εμπειρία της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας.

Το βραβείο παρέλαβαν, εκ μέρους του Αρσακείου Λυκείου Πατρών, ο Διευθυντής κ. Μάνος Πετράκης, Φυσικός, PhD, και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών κ. Δημήτριος Μούρτζης, οι οποίοι υπήρξαν οι εμπνευστές και πρωτεργάτες της δημιουργίας και της ανάπτυξης του θεσμού.

Ο θεσμός ξεκίνησε το 2014 στο πλαίσιο της συνεργασία του Αρσακείου Λυκείου Πατρών με το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (Laboratory for Manufacturing Systems and Automation – LMS) του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με πρωτεργάτες τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Μάνο Πετράκη και τον Καθηγητή Δημήτριο Μούρτζη, διευθυντή του Εργαστηρίου και Εταίρο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Στα δώδεκα χρόνια συνεχούς λειτουργίας του, το πρόγραμμα έχει εξελιχθεί σε έναν επιτυχημένο εκπαιδευτικό θεσμό, φέρνοντας τις μαθήτριες και τους μαθητές σε άμεση επαφή με την πανεπιστημιακή γνώση, την έρευνα, την καινοτομία και τις τεχνολογίες αιχμής".