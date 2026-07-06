Η απόλυτη φρίκη: Μητέρα ομολόγησε κανιβαλισμό -Η αστυνομία εντόπισε νεκρό το 4χρονο παιδί της

Ένα φρικιαστικό περιστατικό κανιβαλισμού με θύμα ένα 4χρονο αγόρι έχει προκαλέσει σοκ στην Αυστραλία καθώς η μητέρα του φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα.

Μια 32χρονη μητέρα, της οποίας η ταυτότητα δεν αποκαλύπτεται για νομικούς λόγους, κατηγορείται για τη δολοφονία του τετράχρονου γιου της, υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία στην Κεντρική Ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα του Ουάιονγκ το απόγευμα του Σαββάτου και φέρεται να προχώρησε σε σοβαρή ομολογία σχετικά με τον θάνατο του παιδιού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είχε καταναλώσει τμήματα του σώματος του παιδιού της, γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ ακόμη και σε έμπειρα στελέχη των αρχών.

Έρευνα για παιδοκτονία και κανιβαλισμό

Οι ερευνητές, ωστόσο, δεν έχουν δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη ο θάνατος, επισημαίνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι τα ιατροδικαστικά ευρήματα θα είναι καθοριστικά.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Daily Mail, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο συγκρότημα κοινωνικής κατοικίας στην οδό Μπάιρον, εντόπισαν το άψυχο σώμα του τετράχρονου αγοριού μέσα στο διαμέρισμα. Οι αρχές ανέφεραν ότι το παιδί έφερε σοβαρά τραύματα και ότι πιθανότατα είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν την ειδοποίηση των αρχών. Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα, ενώ ειδικά κλιμάκια εγκληματολογικών ερευνών ξεκίνησαν λεπτομερή εξέταση του σημείου.

Η γυναίκα και το παιδί της είχαν μετακομίσει στο συγκεκριμένο διαμέρισμα περίπου πέντε μήνες νωρίτερα, σύμφωνα με τις αρχές, με στόχο να ξεφύγουν από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μετά τη σύλληψή της, η 32χρονη κατηγορήθηκε επίσημα για φόνο και παραμένει υπό αστυνομική κράτηση.

Σοκ στην Αυστραλία

Οι ιατροδικαστικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη συλλογή δειγμάτων, συμπεριλαμβανομένων βιολογικών στοιχείων από τον χώρο και από τη σορό, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες θανάτου και να επιβεβαιωθούν κρίσιμες λεπτομέρειες της υπόθεσης. Η αστυνομία έχει επίσης αναφέρει ότι η γυναίκα είχε προηγούμενη επαφή με κοινωνικές υπηρεσίες, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Η Daily Mail, επικαλούμενη δικαστικά αρχεία και πηγές, αναφέρει ότι η κατηγορούμενη μεγάλωσε σε κρατική κατοικία σε αγροτική περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας, μαζί με τη μητέρα και τα αδέλφια της, ενώ αργότερα μετακόμισε ως έφηβη σε άλλη περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε υπάρξει στο παρελθόν αντικείμενο οικογενειακών εντάσεων, ενώ είχαν εκδοθεί και διαταγές προστασίας μεταξύ μελών της οικογένειας.

Επιπλέον, τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι είχε εμπλακεί σε επανειλημμένες νομικές διαφορές τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων υποθέσεις που σχετίζονται με κοινωνική στέγαση και διοικητικές κυρώσεις. Η παρουσία της σε διάφορα δικαστήρια της περιοχής καταγράφεται σε βάθος χρόνου, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το σύνολο των υποθέσεων.

Το σημείο του εγκλήματος παραμένει αποκλεισμένο, με αστυνομικές δυνάμεις να επιτηρούν την είσοδο του κτιρίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά. Αντικείμενα που άφησαν κάτοικοι, όπως λούτρινα παιχνίδια και κάρτες στη μνήμη του παιδιού, έχουν τοποθετηθεί έξω από το διαμέρισμα, ως ένδειξη πένθους.

«Σοκαριστική» η σκηνή του εγκλήματος

Γείτονες της περιοχής δήλωσαν ότι δεν είχαν παρατηρήσει κάτι ύποπτο, περιγράφοντας το παιδί ως χαρούμενο και κοινωνικό. Κάποιοι ανέφεραν ότι έπαιζε συχνά έξω από το σπίτι και αλληλεπιδρούσε με τα κατοικίδια της γειτονιάς, χωρίς να υπάρχουν εμφανή σημάδια ανησυχίας.

Ο επικεφαλής της έρευνας χαρακτήρισε τη σκηνή του εγκλήματος «εξαιρετικά σοκαριστική», αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει περαιτέρω τις λεπτομέρειες των τραυμάτων ή το ενδεχόμενο κινήτρου. Παράλληλα, οι κοινωνικές υπηρεσίες της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν τον φάκελο της οικογένειας, καθώς είχε υπάρξει προηγούμενη εμπλοκή με το παιδί και τη μητέρα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινότητα, ενώ η επόμενη δικαστική ακρόαση έχει οριστεί για την 1η Σεπτεμβρίου. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.