Βούντενη Πατρών: Ανοίγει ξανά για το κοινό ο αρχαιολογικός χώρος από τις 8 Ιουλίου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ενημερώνει ότι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, ο αρχαιολογικός χώρος της Βούντενης Πατρών θα είναι επισκέψιμος για το κοινό από την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026.
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Κυριακή 08:30 – 15:30, Τρίτη κλειστά.
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