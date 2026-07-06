Βούντενη Πατρών: Ανοίγει ξανά για το κοινό ο αρχαιολογικός χώρος από τις 8 Ιουλίου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ενημερώνει ότι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, ο αρχαιολογικός χώρος της Βούντενης Πατρών θα είναι επισκέψιμος για το κοινό από την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Κυριακή 08:30 – 15:30, Τρίτη κλειστά.