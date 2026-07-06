Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026
Το Επιμελητήριο Αχαΐας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Το Επιμελητήριο Αχαΐας προτίθεται να συμμετάσχει, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα λάβει χώρα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης το χρονικό διάστημα από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 90η ΔΕΘ καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, το αργότερο, ως την Πέμπτη 09 Ιουλίου 2026, στο e-mail: [email protected].
Η συμμετοχή στην έκθεση είναι δωρεάν.
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής :
Στο e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία επιχείρησής (επωνυμία & ΑΦΜ) και τρόποι επικοινωνίας.
Θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι συνδρομές προς το Επιμελητήριο.
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