Σκληρή ανακοίνωση της UEFA κατά της FIFA για τον Μπαλογκάν: Πρωτοφανής, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση

Σάλος έχει προκληθεί στο Μουντιάλ μετά την... περίεργη απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία μιας αγωνιστικής του Φολαρίν Μπαλογκάν, έτσι ώστε ο άσος των ΗΠΑ να είναι κανονικά διαθέσιμος κόντρα στο Βέλγιο (7/7, 03:00) για τη φάση των «16».



Το όλο θέμα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, με τους Βέλγους φυσικά να κάνουν έφεση που... έπεσε στο κενό, όμως πλέον στο παιχνίδι μπήκε και η UEFA, με κορυφαία μέσα του πλανήτη όπως το Sky Sports να δημοσιεύουν την... απάντηση.



Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, μέσω της οποίας «τα χώνει» στη FIFA για αυτή την απόφαση-σκάνδαλο και τονίζει πως «ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή», κάνοντας λόγο για ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, μέσω της οποίας «τα χώνει» στη FIFA για αυτή την απόφαση-σκάνδαλο και τονίζει πως «ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή», κάνοντας λόγο για ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση.

H ανακοίνωση της UEFA

«Η χθεσινή απόφαση για την αναστολή —σε δοκιμαστική βάση και για χρονικό διάστημα ενός έτους— της αυτόματης ποινής αποκλεισμού ενός αγώνα που ακολουθεί την κόκκινη κάρτα στον παίκτη Φλόριαν Μπαλογκάν, ξεπέρασε κάθε όριο.



Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δίκαιου, έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού. Αν και ορισμένοι κανόνες ενδέχεται ενίοτε να επιδέχονται ερμηνείας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.



Όταν η βεβαιότητα των κανόνων δεν διασφαλίζεται πλέον από τους υπεύθυνους για την τήρησή τους, απειλείται η ακεραιότητα του παιχνιδιού και κλονίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί δεδικασμένο για την τρέχουσα διοργάνωση, όπου παρόμοιες καταστάσεις θα απαιτούν πλέον την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση, εις βάρος του ανταγωνισμού.



Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο επειδή αποτελεί ένα όμορφο παιχνίδι και εμπνέει εμπιστοσύνη, καθώς παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Μια διοργάνωση δεν αποτελεί ποτέ μεμονωμένο φαινόμενο και, ειδικά όταν πρόκειται για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις για το ποδόσφαιρο στο σύνολό του.



Εκφράζουμε την έκπληξή μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».