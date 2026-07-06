Σεμινάριο συμπλήρωσης μηχανογραφικού από το φροντιστήριο "Άνοδος"

Πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας
Η Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου πλησιάζει και όλοι αναζητούμε έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες για τις σχολές, τα επαγγέλματα και τις ευκαιρίες στην αυριανή αγορά εργασίας.
Στα πλαίσια της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «Άνοδος», διοργανώνει σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού με τίτλο: «Συμπληρώνω το μηχανογραφικό μου» σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της LABORA Σύμβουλοι Εκπαίδευσης (www.labora.gr), την Τετάρτη 1 Ιουλίου στην Αίθουσα Διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας (Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος).
Ομιλητές ο Δρ. Κότιος Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Καριέρας, συγγραφέας και ιδρυτής της LABORA και ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει αναλυτική και στοχευμένη ενημέρωση για τα τμήματα του μηχανογραφικού και όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες για τη συμπλήρωσή του καθώς και για την επιλογή σπουδών γενικότερα.
Ενδεικτικά οι θεματικές που θα αναλυθούν είναι οι εξής:
- Χρήσιμη πληροφόρηση για τις σχολές όλων των Πεδίων (ΓΕΛ) και Τομέων (ΕΠΑΛ)
- Τα επαγγέλματα με Μέλλον και η επιλογή σπουδών
- Ορθή μεθοδολογία συμπλήρωσης μηχανογραφικού
- Μετεγγραφές φοιτητών και οι ειδικές κατηγορίες
- Νέες αλλαγές στο Λύκειο (Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, Συντελεστές Βαρύτητας, Υπολογισμός Μορίων με παραδείγματα κ.ά.)
- Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων και έξυπνες Εξειδικεύσεις
- Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των τμημάτων, πορεία των βάσεων και νέα δεδομένα
- Ερωτήσεις κοινού και επίλυση αποριών
Πρόγραμμα Σεμιναρίου
16:30-19:00 : 2ο & 3ο Επιστημονικό Πεδίο
19:00-20:30 : 4ο Επιστημονικό Πεδίο
20:30-22:00 : 1ο Επιστημονικό Πεδίο
Το σεμινάριο είναι πλήρως διαδραστικό, θα έχετε την ευκαιρία να θέσετε ερωτήματα και θα
μπορείτε να συνομιλήσετε με τους ομιλητές και να επιλύσετε απορίες για θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
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