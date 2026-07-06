Από τα Καλάβρυτα στη διεθνή κορυφή – Ο Φρέντυ Τσαπάρας σε θέση-κλειδί στην Αραβική Χερσόνησο

Ο Φρέντυ Τσαπάρας από τα Καλάβρυτα διαπρέπει στον διεθνή ξενοδοχειακό κλάδο.



Ένα ακόμη Καλαβρυτινόπουλο κάνει υπερήφανη την ιδιαίτερη πατρίδα του, διαγράφοντας μια σημαντική πορεία στον διεθνή χώρο της φιλοξενίας.

Ο Φρέντυ Τσαπάρας, με καταγωγή από τα Καλάβρυτα, γιος του Γιώργου και της Νίκης Τσαπάρα, αναλαμβάνει νέο σημαντικό ρόλο ως Director of Food & Drink για την Αραβική Χερσόνησο στη Hilton.



Η νέα αυτή θέση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική επαγγελματική εξέλιξη, καθώς αφορά την εποπτεία, τον συντονισμό και τη στρατηγική ανάπτυξη του τομέα Food & Drink σε μια ευρύτερη και εξαιρετικά απαιτητική γεωγραφική περιοχή. Μέσα από τον ρόλο του, ο Φρέντυ θα έχει την ευθύνη για την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών εστίασης και ποτού, την ανάπτυξη νέων εμπειριών για τους επισκέπτες, τη στήριξη των ξενοδοχειακών ομάδων και τη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών σε μονάδες της Hilton στην Αραβική Χερσόνησο.

Πρόκειται για έναν ρόλο με αυξημένες απαιτήσεις, καθώς η αγορά της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα του Ντουμπάι συγκαταλέγεται στις πιο ανταγωνιστικές και δυναμικές αγορές φιλοξενίας παγκοσμίως. Η θέση απαιτεί βαθιά γνώση του ξενοδοχειακού κλάδου, ηγετικές ικανότητες, δημιουργικότητα, εμπορική αντίληψη και ικανότητα προσαρμογής στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των επισκεπτών και των διεθνών brands φιλοξενίας.



Με πολυετή εμπειρία στον χώρο των ξενοδοχείων και ιδιαίτερα στον τομέα του Food & Beverage, ο Φρέντυ έχει καταφέρει να ξεχωρίσει σε πολυτελείς, απαιτητικές και βραβευμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του στη Hilton αποτελεί αναγνώριση της σκληρής δουλειάς, της συνέπειας, της επαγγελματικής του πορείας και της ικανότητάς του να ανταποκρίνεται με επιτυχία σε υψηλού επιπέδου προκλήσεις.

Άλλο ένα παιδί των Καλαβρύτων διαπρέπει στον παγκόσμιο ξενοδοχειακό χάρτη, αποδεικνύοντας ότι η εργατικότητα, το ήθος και η αγάπη για το αντικείμενο μπορούν να ανοίξουν δρόμους πέρα από τα σύνορα.





πηγή kalavrytanews.com