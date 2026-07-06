Φωτιά στην Ιεράπετρα: Εκκενώθηκε οικισμός - Ανησυχία λόγω ισχυρών ανέμων

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (6/7/2026) γύρω στις 12:00, σε αγροτοδασική έκταση στο Λασίθι Ιεράπετρας κοντά στο φράγμα Μπραμιανών στην Κρήτη, ενώ στις 12:29 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Ιεράπετρα κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μπραμιανά Ιεράπετρας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπραμιανά απομακρυνθείτε προς Ιεράπετρα», γράφει το μήνυμα του 112.

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 4 και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.