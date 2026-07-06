Eλένη Μενεγάκη: Η μεγάλη κόρη της αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο

Περήφανη η παρουσιάστρια στην ορκωμοσία της
Στιγμές συγκίνησης για την Ελένη Μενεγάκη καθώς η μεγάλη κόρη της αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο.
Η παρουσιάστρια έδωσε το παρών στην ορκωμοσία της και έπειτα μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της.
Η Βαλέρια Λάτσιου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Λονδίνου και η Ελένη Μενεγάκη μέσα από την ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 6 Ιουλίου μίλησε για την προσπάθεια που έκανε για να πετύχει τα όνειρά της.
Η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε μαζί της, έχοντας στο πλευρό της και τη μικρότερη κόρη που απέκτησε με τον Ματέο Παντζόπουλο σε ένα από τα στιγμιότυπα και στη λεζάντα έγραψε: «Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες… και τα κατάφερες. Η καρδιά μου είναι γεμάτη. Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια. Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά».
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