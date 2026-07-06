Δίκη για τα Τέμπη: Τρεις συνήγοροι για τον κατηγορούμενο - Αύριο η επόμενη συνεδρίαση

Τρεις είναι τελικά οι συνήγοροι που διόρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για την υπεράσπιση ενός εκ των 36 κατηγορουμένων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο κατηγορούμενος, ένας εκ των 16 στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ που παραπέμφθηκαν για το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σχετικά με την υλοποίηση της Σύμβασης 717, στην τελευταία συνεδρίαση την προηγούμενη Τετάρτη ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσκολίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε μέχρι σήμερα και ζήτησε τον διορισμό δικηγόρου από το Δημόσιο.

Ετσι η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων προχώρησε σήμερα στον διορισμό τριών συνηγόρων προκειμένου όπως τόνισε να «επιταχυνθεί η διαδικασία». Καθώς ο κατηγορούμενος αποδέχτηκε τον διορισμό τους και οι τρεις συνήγοροι δέχτηκαν την υπεράσπισή του, τόνισαν πως είναι έτοιμοι να ασκήσουν τα καθήκοντά τους αφού λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Επειτα από αυτή τη δήλωση το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της δίκης για αύριο, προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τη δικογραφία.

«Οχι ακυρότητες, όχι καθυστερήσεις»

Να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εκφράστηκαν προβληματισμοί για τον χρόνο διακοπής, με τους συνηγόρους να επισημαίνουν ότι «δεν θα γίνουμε αφορμή για την καθυστέρηση αυτής της δίκης», ενώ και η πρόεδρος τόνισε πως «το δικαστήριο είναι αυτό που δεν θέλει ακυρότητες, αλλά δεν θέλει και καθυστερήσεις».

Θυμίζουμε πως την προηγούμενη εβδομάδα το δικαστήριο διέκοψε και ενώ ήταν σε εξέλιξη οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα που υπέβαλε η πλευρά τους.

Η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για τη μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και για την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Train που κατηγορούνται μόνο για πλημμελήματα, για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας. Αντίστοιχα επιφυλάχθηκε για την κλήση νέων μαρτύρων και την προσκόμιση εγγράφων, αφού ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία. Ωστόσο πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων για συμπλήρωση της ανάκρισης, ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος και απόσυρσης της υπόθεσης με βάση το άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.