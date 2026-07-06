Η ΔΕΥΑΠ για την γεώτρηση στη θέση «Μερτούλα» Αγίου Βασιλείου Πάτρας

Η ΔΕΥΑΠ με ανακοίνωσή της "ενημερώνει ότι: με βάση τις κατευθύνσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Υπηρεσία έχει ολοκληρώσει από τον Οκτώβριο του 2025 την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον Οικισμό «Παπανικολάου» στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασίλειου Ρίου Πατρών.

Η ΔΕΥΑΠ, από τις 26/11/2025 με το 18910 έγγραφο της, έχει ενημερώσει τον Μορφωτικό Σύλλογο «Η Πηγή» για τις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα μέλη του Συλλόγου, κάτοικοι του οικισμού «Παπανικολάου» να συνδεθούν στο υδρευτικό δίκτυο της.

Ενημερώνουμε εκ νέου, τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, ότι οφείλουν να συνδεθούν στο δίκτυο της ΔΕΥΑΠ υποβάλλοντας σχετική αίτηση και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Οικοδομική Άδεια θεωρημένη από την αρμόδια Πολεοδομία για υδροδότηση, Τοπογραφικό Διάγραμμα οικοπέδου και Πίνακα αναλογισμού ή κατόψεις ή διάγραμμα κάλυψης απ’ όπου θα προκύπτουν τα τεραγονικά μέτρα του προς υδροδότηση ακινήτου για τον προσδιορισμό των τελών σύνδεσης).

Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι σύμφωνα με την με Αρ.Πρ.26469-7/4/2026 (ΑΔΑ: ΡΦΚΙΟΡ1Φ-ΖΚΜ) Απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, η υφιστάμενη γεώτρηση στη θέση «Μερτούλα» που τροφοδοτεί την περιοχή Παπανικολάου, Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου, Δ.Δ. Ρίου, Δήμου Πατρέων, θα σφραγιστεί την Δευτέρα 2/11/2026.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους άμεσα να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις στην ΔΕΥΑΠ στο Τμήμα Νέων Συνδέσεων (Γλαύκου 93, ΤΚ26332-Πάτρα) ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα από την σφράγιση της γεώτρησης που τους εξυπηρετεί έως σήμερα".