Πάτρα: Ένα «ποτάμι» 303 αθλητών «ξεχύθηκε» στο κέντρο- Πάνω από 1.500 επισκέπτες στην πόλη -Ρομποτικές σημαδούρες και άλλες καινοτομίες- ΦΩΤΟ

Με μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης ξεκίνησε επίσημα το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist U13, στην πλατεία Γεωργίου, γεμίζοντας το κέντρο της Πάτρας, από «μικρούς καπετάνιους» αλλά και πλήθος κόσμου.

Η τελετή έναρξης περιελάμβανε παρέλαση στο κέντρο της πόλης, με τα πληρώματα να ξεκινούν από τον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου, να διασχίζουν τη Μαιζώνος και να καταλήγουν στην πλατεία Γεωργίου. Οι 303 συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες -198 αγόρια και 105 κορίτσια, αριθμός-ρεκόρ για τη διοργάνωση- προερχόμενοι από 53 συλλόγους απ' όλη την χώρα, καθώς και η αποστολή της Βουλγαρίας, σχημάτισαν ένα «ποτάμι» που έδωσε γιορτινή νότα στο κέντρο της πόλης.

Η διοργάνωση φέρει το σλόγκαν «Patras is Optimist», λογοπαίγνιο ανάμεσα στον τύπο των σκαφών και τη λέξη «αισιοδοξία». Θα μεταδοθεί μέσω live streaming σε περισσότερες από 65 χώρες, ενώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα χρησιμοποιηθούν ρομποτικές σημαδούρες και σύγχρονες πλατφόρμες-γλίστρες για τα σκάφη, αποτέλεσμα συνεργασίας της πατρινής εταιρείας «Ολυμπιακή Μηχανική» με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τη διοργάνωση φιλοξενεί ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών σε συνεργασία με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, και υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων.

Οι διοργανωτές εκτιμούν πως περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες- αθλητές, προπονητές, γονείς και συνοδοί- θα τονώσουν την τοπική οικονομία, ενισχύοντας τζίρο σε καταλύματα, εστίαση και μεταφορές, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και του εθελοντισμού στην περιοχή.

Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται την Πέμπτη 9 Ιουλίου, με την τελετή λήξης να πραγματοποιείται στο Θεατράκι της Μαρίνας, με φόντο το ηλιοβασίλεμα στον Πατραϊκό Κόλπο.