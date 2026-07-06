Τουρκία: Έδιωξαν κρουαζιερόπλοιο με 2.000 ΛΟΑΤΚΙ+ επιβάτες

Αντιμέτωπο με το σκοταδιστικό πρόσωπο των τουρκικών αρχών βρέθηκαν οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου, μεταξύ των οποίων και η θρυλική σταρ του Μπρόντγουεϊ, Πάτι ΛουΠόν.

Σε μια κίνηση απόλυτης μισαλλοδοξίας, η Άγκυρα μπλόκαρε την είσοδο του πλοίου στη χώρα, επιστρατεύοντας το γνωστό, αναχρονιστικό επιχείρημα ότι η παρουσία των ανθρώπων αυτών δεν “συνάδει με τη δομή της κοινωνίας και τις ηθικές μας αξίες”.

Κι αυτό, διότι το κρουαζιερόπλοιο φιλοξενούσε επιβάτες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Το υπερπολυτελές Scarlet Lady της Virgin Voyages είχε σαλπάρει από την Αθήνα στις 5 Ιουλίου για μια κρουαζιέρα 10 ημερών, σχεδιασμένη από την αμερικανική εταιρεία Atlantis, η οποία προσφέρει ασφαλείς και συμπεριληπτικούς χώρους διακοπών για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα εδώ και δεκαετίες.



Το πλοίο ήταν προγραμματισμένο να δέσει στο Κουσάντασι στις 7 Ιουλίου και στη συνέχεια να επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές της επαρχίας Αϊδινίου επέλεξαν να υποκύψουν σε ομοφοβικά ανακλαστικά.

Σε μια προκλητική ανακοίνωση, ισχυρίστηκαν ότι η κρουαζιέρα ναυλώθηκε από “ομάδες γνωστές για συμπεριφορές που αντιτίθενται στα χρηστά ήθη” και ότι η άφιξή τους “προκάλεσε έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη”.

Καταλήγοντας με έναν αυταρχικό τόνο, ξεκαθάρισαν πως “δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιτραπεί η επίσκεψη για μια εκδήλωση τέτοιας φύσης”.

“Μας απαγόρευσαν την είσοδο γι’ αυτό που είμαστε”

Η 77χρονη Πάτι ΛουΠόν, η βραβευμένη με Tony ντίβα του Μπρόντγουεϊ που ταξιδεύει με το πλοίο για να τραγουδήσει, δεν μάσησε τα λόγια της.

Μέσα από το Instagram, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για τον αποκλεισμό που υπέστη εκείνη και οι λοιποί επιβάτες.

“Στην κρουαζιέρα της Atlantis όπου εμφανίζομαι, απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία. Ένα πλοίο –ένα υπέροχο πλοίο– γεμάτο γκέι άνδρες. Κι εγώ. Μας αρνήθηκαν την είσοδο απλώς και μόνο λόγω του ποιοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο. Είμαι έξαλλη, αλλά συνεχίζουμε να πλέουμε για άλλους προορισμούς. Είμαι πανέτοιμη να εμφανιστώ για αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, που αξίζουν μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση από αυτήν”, έγραψε χαρακτηριστικά.