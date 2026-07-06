Τουρκία: Έδιωξαν κρουαζιερόπλοιο με 2.000 ΛΟΑΤΚΙ+ επιβάτες

Το μισαλλόδοξο πρόσωπό της έδειξε η Τουρκία, απαγορεύοντας σε κρουαζιερόπλοιο με 2.000 ΛΟΑΤΚΙ+ τουρίστες να δέσει στα λιμάνια της
Αντιμέτωπο με το σκοταδιστικό πρόσωπο των τουρκικών αρχών βρέθηκαν οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου, μεταξύ των οποίων και η θρυλική σταρ του Μπρόντγουεϊ, Πάτι ΛουΠόν.
Σε μια κίνηση απόλυτης μισαλλοδοξίας, η Άγκυρα μπλόκαρε την είσοδο του πλοίου στη χώρα, επιστρατεύοντας το γνωστό, αναχρονιστικό επιχείρημα ότι η παρουσία των ανθρώπων αυτών δεν “συνάδει με τη δομή της κοινωνίας και τις ηθικές μας αξίες”.
Κι αυτό, διότι το κρουαζιερόπλοιο φιλοξενούσε επιβάτες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.
Το υπερπολυτελές Scarlet Lady της Virgin Voyages είχε σαλπάρει από την Αθήνα στις 5 Ιουλίου για μια κρουαζιέρα 10 ημερών, σχεδιασμένη από την αμερικανική εταιρεία Atlantis, η οποία προσφέρει ασφαλείς και συμπεριληπτικούς χώρους διακοπών για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα εδώ και δεκαετίες.
Το πλοίο ήταν προγραμματισμένο να δέσει στο Κουσάντασι στις 7 Ιουλίου και στη συνέχεια να επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές της επαρχίας Αϊδινίου επέλεξαν να υποκύψουν σε ομοφοβικά ανακλαστικά.
Σε μια προκλητική ανακοίνωση, ισχυρίστηκαν ότι η κρουαζιέρα ναυλώθηκε από “ομάδες γνωστές για συμπεριφορές που αντιτίθενται στα χρηστά ήθη” και ότι η άφιξή τους “προκάλεσε έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη”.
Καταλήγοντας με έναν αυταρχικό τόνο, ξεκαθάρισαν πως “δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιτραπεί η επίσκεψη για μια εκδήλωση τέτοιας φύσης”.
“Μας απαγόρευσαν την είσοδο γι’ αυτό που είμαστε”
Η 77χρονη Πάτι ΛουΠόν, η βραβευμένη με Tony ντίβα του Μπρόντγουεϊ που ταξιδεύει με το πλοίο για να τραγουδήσει, δεν μάσησε τα λόγια της.
Μέσα από το Instagram, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για τον αποκλεισμό που υπέστη εκείνη και οι λοιποί επιβάτες.
“Στην κρουαζιέρα της Atlantis όπου εμφανίζομαι, απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία. Ένα πλοίο –ένα υπέροχο πλοίο– γεμάτο γκέι άνδρες. Κι εγώ. Μας αρνήθηκαν την είσοδο απλώς και μόνο λόγω του ποιοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο. Είμαι έξαλλη, αλλά συνεχίζουμε να πλέουμε για άλλους προορισμούς. Είμαι πανέτοιμη να εμφανιστώ για αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, που αξίζουν μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση από αυτήν”, έγραψε χαρακτηριστικά.
Ο Ριτς Κάμπελ, διευθύνων σύμβουλος της Atlantis Events, δήλωσε σοκαρισμένος στο CNN, υπογραμμίζοντας ότι στα 36 χρόνια πορείας της εταιρείας είναι η πρώτη φορά που δέχονται μια τόσο ξεκάθαρη, γεμάτη μίσος διάκριση.
Το πιο οξύμωρο; Η εταιρεία έχει επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη και το Κουσάντασι 13 φορές τα τελευταία 25 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα.
«Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Το μόνο τους “επιχείρημα” είναι ότι πρόκειται για ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους. Είναι τρομακτικό να βλέπεις μια χώρα να επιλέγει και να φιλτράρει τουρίστες με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Όταν δένουμε, το πλοίο μοιάζει με οποιοδήποτε άλλο. Δεν κάνουμε πορεία υπερηφάνειας, δεν κάνουμε πολιτική διαδήλωση, διακοπές κάνουμε», δήλωσε ο Κάμπελ, προσθέτοντας ότι ακόμη και οι παρεμβάσεις της αμερικανικής πρεσβείας έπεσαν στο κενό.
Αντί για την εχθρική, όπως αποδείχθηκε, Τουρκία, το κρουαζιερόπλοιο άλλαξε ρότα και θα προσφέρει τις τουριστικές του ανάσες στο Κάιρο και την Κρήτη.
Η κατρακύλα της Τουρκίας του Ερντογάν
Αν και η ομοφυλοφιλία δεν είναι τυπικά παράνομη στην Τουρκία, η ομοφοβία πλέον καλλιεργείται συστηματικά από το ίδιο το κράτος.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποιεί συχνά ρητορική μίσους, χαρακτηρίζοντας τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα “διεστραμμένη” και “απειλή για την παραδοσιακή οικογένεια”.
Την ίδια στιγμή, το Istanbul Pride, που κάποτε αποτελούσε μια φωτεινή γιορτή ελευθερίας στην Κωνσταντινούπολη, απαγορεύεται και καταστέλλεται βίαια από την αστυνομία κάθε χρόνο από το 2015.
Αυτή η σκοτεινή πραγματικότητα δείχνει πόσα βήματα πίσω έχει κάνει η χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2000, όταν η τουρκική αστυνομία είχε προσπαθήσει ξανά να εμποδίσει ένα γκέι κρουαζιερόπλοιο, ο τότε προοδευτικός υπουργός Τουρισμού, Ερκάν Μουμτσού, είχε ζητήσει αμέσως δημόσια συγγνώμη, ξεκαθαρίζοντας το αυτονόητο: «Δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις με βάση τις σεξουαλικές προτιμήσεις των ανθρώπων».
Είκοσι έξι χρόνια μετά, η Τουρκία επιλέγει να διώχνει επισκέπτες, βάζοντας τις ομοφοβικές της εμμονές πάνω από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον τουρισμό.
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