Λονδίνο: Η Ζεντάγια φαντάζει σαν αρχαία θεά στην promo tour της «Οδύσσειας»

Με ζαχαρί custom look Jacquemus στο Λονδίνο η Ζεντάγια.

Τα περιοδικά έσπευσαν να την αποκαλέσουν goddess of style καθώς στο νέο της ρόλο μεταμορφώνεται σε θεά Αθηνά. H πολυαναμενόμενη επική υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια», που βγαίνει στα σινεμά μετά τα μέσα του μήνα, ως θεαματική διασκευή του ομηρικού μύθου, ενέπνευσε βέβαια την επιλογή του ρούχου.

Ένα maxi dress σαν χιτώνας με γυμνή πλάτη, halter πιάσιμο στο λαιμό, συνδυασμένη με φουλάρι εξωτικά δεμένο στο κεφάλι και σφυρήλατα χρυσά σκουλαρίκια και δαχτυλίδια. Ο διάσημος στυλίστας της ηθοποιού Low Roach συνηθίζει να συνδέει τα outfits της 29χρονης star με τις ηρωίδες της. Χαρακτηριστικό είναι πως τα δαχτυλίδια της είχαν τη φιγούρα της Μέδουσας ενώ τα σκουλαρίκια παρέπεμπαν σε αρχαιολογικό μουσειακό εύρημα. Απέφυγε μάλιστα τα αναμενόμενα πέδιλα προτιμώντας το styling με λευκά γοβάκια.