Κ. Σβόλης: Να βρεθεί άμεσα λύση στο κτηριακό πρόβλημα του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αχαΐας

"Ένα σημαντικό και, δυστυχώς, χρονίζον θέμα ήταν και παραμένει η εξεύρεση λύσης για το σοβαρό κτηριακό πρόβλημα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Αχαΐας", αναφέρει στην ανακοίνωσή της η παράταξη Σβόλη και συνεχίζει:

"Οι κτηριακές υποδομές και οι χώροι εκπαίδευσης δεν επαρκούν για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Εργαστηρίου. Οι φωνές των εκπαιδευτικών, των γονέων και κηδεμόνων και, κυρίως, των μαθητών με αναπηρία, που διεκδικούν το αυτονόητο δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, δεν έχουν αφυπνίσει, μέχρι στιγμής, τους υπεύθυνους.

Να θυμίσουμε ότι το θέμα αυτό απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων στις 18.11.2022, όπου ομόφωνα αποφασίστηκε να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία σχολικού συγκροτήματος που θα καλύπτει τις ανάγκες του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αχαΐας.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων οφείλει να αποδείξει ότι δεν κόπτεται μόνο για τα ιδεολογικά και ανεφάρμοστα αφηγήματά της, αλλά ότι την απασχολεί ουσιαστικά ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. Άλλωστε, στις υποχρεώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνονται τόσο η μίσθωση κατάλληλων χώρων όσο και η εξεύρεση οικοπέδων για την κατασκευή διδακτηρίων.

Η αντιμετώπιση του ζητήματος δεν μπορεί να αναβάλλεται άλλο. Απαιτούνται άμεσες πράξεις και όχι νέες διαβεβαιώσεις, ώστε να δοθεί επιτέλους μια δίκαιη και αξιοπρεπής λύση για τους μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αχαΐας.

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να επαναφέρει το θέμα αυτό άμεσα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αποδείξει ότι οι κοινωνικές της ευαισθησίες δεν εξαντλούνται μόνο προεκλογικά!!!"