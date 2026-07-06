Οι One Note Stand έρχονται στον Κήπο του Royal την Παρασκευή 10 Ιουλίου

Το Royal υποδέχεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στις 22:00, τους One Note Stand, σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, γεύσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στον

Κήπο του Royal.



Το αγαπημένο μουσικό σχήμα από την Αθήνα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με διαχρονικές επιτυχίες του διεθνούς ρεπερτορίου, εμπνευσμένες jazzy pop και funky

διασκευές, αλλά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, δημιουργώντας μια μοναδική μουσική εμπειρία που συνδυάζει ποιότητα, ρυθμό και συναίσθημα.



Στη σκηνή θα βρίσκονται:

• Πέγκυ Ζάρρου – τραγούδι

• Νίκος Τερζάκης – κιθάρα, τραγούδι

• Δημήτρης Μονν – κιθάρα



Όπως αμαφέρει η ανακοίνωση της διοργάνωσης, η βραδιά συνοδεύεται από το καθιερωμένο Dinner & Live Music Experience του Royal, με απεριόριστα κρεατικά και πλούσιο μπουφέ, σε έναν από τους πιο όμορφους

καλοκαιρινούς χώρους της πόλης.

Μια μουσική συνάντηση που υπόσχεται να χαρίσει όμορφες στιγμές, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, με αγαπημένες μελωδίες, εξαιρετικές γεύσεις και τη μοναδική

φιλοξενία του Royal.

Παρασκευή 10 Ιουλίου

Ώρα έναρξης: 22:00

Χώρος: Κήπος - Royal Theater | Bar | Restaurant

Κρατήσεις: 2611 810 524

Royal – Εκεί όπου η μουσική, η γεύση και η διασκέδαση γίνονται εμπειρία.