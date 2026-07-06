Ο Σαμαράς ζητά έρευνα για την παγίδευσή του με Predator - Αίτημα στον Άρειο Πάγο

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε, το πρωί της Δευτέρας (6/7), στον κ.Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ.Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ ‘επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Όπως έγραφε σε πρωινό ρεπορτάζ του το NEWS 24/7, ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται αποφασισμένος να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος και να κλιμακώσει την επίθεσή του στην κυβέρνηση, αποφεύγει όμως να ανοίξει τα χαρτιά του. Απάντησε ωστόσο στα κυβερνητικά στελέχη που τον καλούν να μην κινηθεί ενάντια στη γαλάζια παράταξη, με δύο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα δυο βίντεο ο κ.Σαμαράς συνομιλεί με το στενό συνεργάτη του Νίκο Τσιούτσια με τρόπο χαλαρό και με ύφος σαρκαστικό, στα όρια του… “τρολαρίσματος”.

Απαντά καταρχάς στην κατηγορία ότι εκείνος ευθύνεται για τα ποσοστά της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις. “Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν δέκα πράγματα και εκείνοι έκαναν τα αντίθετα. Γι΄αυτό και η ΝΔ από το 40% έφτασε στο 20%”, σχολιάζει ο κ.Σαμαράς.

“Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε τον μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη”, αναφέρει και διερωτάται: “Και ξαφνικά, εγώ είμαι αυτός που φταίω;”

Η αντεπίθεση Σαμαρά στη Ντόρα

Απαντά επίσης στο επιχείρημα του Μαξίμου πως εάν κάνει κόμμα, θα επιβεβαιώσει ότι ορθώς τον διέγραψε από τη ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. “Αυτό μου θυμίζει επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού”, σχολιάζει σαρκαστικά. Σημειωτέον πάντως ότι δεν απαντά προσωπικά στον πρωθυπουργό, ο οποίος στην τελευταία συνέντευξη του είχε δηλώσει ότι: “Η διαγραφή του Σαμαρά κατέστη, δυστυχώς, αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει. Και, δυστυχώς, με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα”,

Στο δεύτερο βίντεο, ο κ.Σαμαράς απαντά στην κυβερνητική κατηγορία ότι σχεδιάζει νέο κόμμα από προσωπικό “γινάτι”. Επιλέγει να απαντήσει δε ειδικότερα στην πρώην υπουργό, Ντόρα Μπακογιάννη, αν και την κατηγορία αυτή του προσάπτουν πολλά κυβερνητικά στελέχη.

«Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από εμένα; 17 χρόνια αλλά δεν έχει συνέλθει ακόμα. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της», λέει ειρωνικά ο Μεσσήνιος στον κ.Τσιούτσια.

Η απάντηση του Μαξίμου στα βίντεο Σαμαρά

Τα δύο βίντεο Σαμαρά ενόχλησαν φυσικά το Μαξίμου, το οποίο συνεχίζει να τον αντιμετωπίζει με συγκεκαλυμμένα επιθετικό τρόπο.

“Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, έντεκα χρόνια μετά τη μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της ΝΔ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μία ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της ΝΔ”, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο Blue Sky.

“Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της ΝΔ και έναν πρώην πρωθυπουργό και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων, με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό τον κόσμο”, πρόσθεσε ο κ.Μαρινάκης.

Η δεξιά γκρίζα ζώνη των δημοσκοπήσεων

Στο Μαξίμου βλέπουν βέβαια ότι στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό απογοητευμένων νεοδημοκρατών που βλέπει με ενδιαφέρον το υπό ίδρυση κόμμα Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη δημοσκόπηση της Alco, θετικό απέναντι σε ένα νέο κόμμα Σαμαρά εμφανίζεται το 3% των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 30% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης, το 11% των ψηφοφόρων της Νίκης, το 8% των ψηφοφόρων της Φωνής Λογικής, το 26% των ψηφοφόρων της Μαρίας Καρυστιανούς. Αλλά κυρίως το 25% των αναποφάσιστων δηλώνουν ότι σίγουρα ή αρκετά πιθανά θα στηρίξουν ένα κόμμα Σαμαρά.

Στη δε τελευταία έρευνα της Marc, το 12,4% των πολιτών δηλώνει ότι σίγουρα ή αρκετά πιθανά θα ψηφίσει κόμμα Σαμαρά (“σίγουρα ναι” απαντά ειδικότερα το 2.9% και “αρκετά πιθανό” το 9,5%). Και σε αυτή τη μέτρηση η βασική δεξαμενή ενός κόμματος Σαμαρά είναι οι αναποφάσιστοι, εκ των οποίων 4,3% απαντά “σίγουρα ναι” και 10,9% “αρκετά πιθανό” στο ερώτημα εάν θα ψήφιζε νέο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό. Τη στιγμή που η ΝΔ έχει κυρίως διαρροές προς την αδιευκρίνιστη ψήφο (12,9% των ψηφοφόρων του 2023).

Πότε θα κάνει τελικά το κόμμα ο Σαμαράς

Ο κ.Σαμαράς πάντως δεν βιάζεται για το νέο κόμμα, γιατί θεωρεί ότι οι ανακοινώσεις θα πρέπει να γίνουν όσο πιο κοντά στις κάλπες και στην κατάλληλη χρονική στιγμή, δηλαδή στη χειρότερη δυνατή συγκυρία για την κυβέρνηση.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους εντός και εκτός ΝΔ ο Μεσσήνιος δεν πιστεύει ότι ο κ.Μητσοτάκης θα πάει σε πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο, αν και φυσικά ετοιμάζεται και για αυτό το ενδεχόμενο. Εκτιμά όμως ότι είναι πιθανότερο ο πρωθυπουργός να πάει όντως σε εκλογές την άνοιξη του 2027.

Όχι βέβαια γιατί θεωρεί ότι ο κ.Μητσοτάκης όντως είναι “θεσμικός”. Αλλά γιατί ο κ.Σαμαράς είναι βέβαιος ότι στα τέλη του καλοκαιριού οι δημοσκοπήσεις θα εξακολουθούν να μην είναι ιδιαίτερα θετικές για τη ΝΔ.

Παρακολουθεί δε με προσοχή τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και ενδεχομένως καταλύτη εξελίξεων να αποτελέσει η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη “Γαλάζια Πατρίδα” από την κυβέρνηση Ερντογάν το φθινόπωρο. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο πάντως θεωρούν ότι εάν η Τουρκία προχωρήσει στην κίνηση αυτή και κυρίως απειλήσει να εφαρμόσει τη “Γαλάζια Πατρίδα” στο πεδίο, η “πατριωτική δεξιά” θα συσπειρωθεί γύρω από την κυβέρνηση και θα εκτιμήσει ακόμη περισσότερο την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας.

Ο κ.Σαμαράς εμφανίζει βέβαια εαυτόν ως την εναλλακτική τόσο έναντι του κ.Μητσοτάκη, όσο και έναντι του Αλέξη Τσίπρα, υπονοώντας ότι εκείνος μπορεί να εξασφαλίσει το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας παίζοντας το ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, με την προϋπόθεση της αλλαγής ηγεσίας και στα δύο κόμματα.

Τα πρόσωπα του υπό ίδρυση κόμματος Σαμαρά

Μέχρι να φανεί εάν είναι ρεαλιστικά αυτά τα τολμηρά σχέδια ή όχι, ο κ.Σαμαράς πρέπει να στελεχώσει το νέο κόμμα και να πείσει ότι δεν είναι προσωποκεντρικό και άρα δεν αποτελεί απλώς ένα όχημα για τις προσωπικές του φιλοδοξίες.

Στο στενό επιτελείο Σαμαρά παραμένουν βεβαίως ο κ.Τσιούτσιας, ο Χρύσανθος Λαζαρίδης και ο Κώστας Μπούρας. Από τα βασικά πρόσωπα στο σχεδιασμό του νέου κόμματος φέρεται ο Θανάσης Σκορδάς, ο οποίος αναμένεται να είναι και υποψήφιος στις εκλογές.

Ακούγονται επίσης για τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος Σαμαρά τα ονόματα του επίσης διαγραφέντος από τη ΝΔ Μάριου Σαλμά και της παραιτηθείσας από το κυβερνών κόμμα, Ιωάννας Γκελεστάθη. Καθώς και οι Πάνος Παναγιώτοπουλος, Κώστας Μαρκόπουλος, Φεβρωνία Πατριανάκου, Χρήστος Ζώης, Στέλλα Μπίζιου, Άκης Γεροντόπουλος, Αργύρης Ντινόπουλος.

Εν τω μεταξύ, το γεγονός ότι ο κ.Σαμαράς την περασμένη Τετάρτη δείπνησε με τρεις βουλευτές της ΝΔ (Μπάμπη Αθανασίου, Θεόφιλο Λεονταρίτη και Γιώργο Καρασμάνη) σήμανε συναγερμό στο Μαξίμου. Οι τρεις βουλευτές υποστήριξαν ότι συνέφαγαν με τον πρώην πρωθυπουργό έχοντας ως στόχο την ενότητα της παράταξης της ΝΔ. Τίθεται πάντως το ερώτημα: Γιατί βουλευτές της ΝΔ που βλέπουν ότι πιθανόν δεν θα επανεκλεγούν, να μη δοκιμάσουν την τύχη τους με το νέο κόμμα Σαμαρά στις εκλογές;

Το Μαξίμου δηλώνει ωστόσο ότι δεν ανησυχεί για αυτό το ενδεχόμενο. Παρακολουθεί όμως στενά τις κινήσεις σαμαρικών βουλευτών, οι οποίοι εκλέγονται οριακά σε περιφέρειες στις οποίες η ΝΔ με τα σημερινά τουλάχιστον δημοσκοπικά δεδομένα θα χάσει έδρες. Σημειωτέον ότι ο κ.Σαμαράς έχει διαμηνύσει πως εάν εν ενεργεία βουλευτής της ΝΔ θέλει να τον ακολουθήσει στο νέο κόμμα, θα πρέπει να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα, ώστε να μη δοθεί λαβή για κατηγορίες περί… αποστασίας. Επομένως εάν βουλευτές της ΝΔ αποφασίσουν να “ποντάρουν” στο κόμμα Σαμαρά, θα το κάνουν στο “παρά πέντε” των εκλογών.