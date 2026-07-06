Δήμος Πατρέων: Ολοκληρώνεται το έργο αποχέτευσης για Βραχνέικα – Μονοδένδρι – Ροϊτικα – Μιντιλόγλι – Οβρυά – Δεμένικα – Παραλία

"Μετά και την διέλευση του δικτύου κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές στα εννέα σημεία που απαιτούνταν, ολοκληρώνεται ένα τα σημαντικότερα έργα υποδομής που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια στον Δήμο Πατρέων από τη ΔΕΥΑΠ και αφορά την «Αποχέτευση Λυμάτων Οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας»", αναφέρει η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, η ανακοίνωση της οποίας συνεχίζει ως εξής:

Πρόκειται για την κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές: Βραχνέικα, Μονοδένδρι, Ροΐτικα, Μιντιλόγλι, Οβρυά, Δεμένικα και Παραλία Πατρών.

Το έργο καλύπτει συνολική έκταση περίπου 5 km² και περιλαμβάνει την κατασκευή άνω των 70 χιλιομέτρων δικτύου αποχέτευσης και τεσσάρων νέων αντλιοστασίων λυμάτων, δημιουργώντας ένα πλήρες, λειτουργικό σύστημα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΠ.

Το δίκτυο θα εξυπηρετεί τους κάτοικους στις προαναφερόμενες περιοχές. Η ολοκλήρωση του, είναι στρατηγικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ουσιαστικά για τη δημόσια υγεία, αναβαθμίζοντας συνολικότερα την ποιότητα ζωής των δεκάδων χιλιάδων κατοίκων και των επισκεπτών στις περιοχές που αφορά.

Από την ολοκλήρωση του δικτύου, επίσης, προστατεύονται τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα και συνολικότερα ο Πατραϊκός κόλπος και το φυσικό περιβάλλον του.

Το έργο δημοπρατήθηκε το 2018 και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανήλθε σε περίπου 15 εκατ. ευρώ, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα των περιβαλλοντικών υποδομών της περιοχής, που υλοποιούνται από τη σημερινή Δημοτική Αρχή και τη Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ, που θέτουν προτεραιότητα την κάλυψη ουσιαστικών λαϊκών αναγκών.

Με την ολοκλήρωση των τελευταίων εργασιών (ηλεκτροδότηση στα αντλιοστάσια, απαραίτητες δοκιμές και ελέγχους), η ΔΕΥΑΠ θα επανέλθει, ενημερώνοντας για την κατάθεση των αιτήσεων σύνδεσης με το νέο δίκτυο.