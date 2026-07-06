Αγρίνιο: Επίσκεψη του Νίκου Δένδια με ελικόπτερο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο

Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αγρινίου βρέθηκε στο πλαίσιο επίσκεψης – «αστραπή» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας το πρωί της Δευτέρας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έφθασε με ελικόπτερο και η παρουσία του στις εγκαταστάσεις που φέρεται να σχετίζεται με την αξιοποίησή τους, διήρκησε λίγη ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε ανακοινώσει από το Αγρίνιο την αξιοποίηση του στρατιωτικού αεροδρομίου ως βάση των εναέριων μέσων της Πολιτικής Προστασίας και ως βάση εκπαίδευσης για τα drones δεύτερης και τρίτης κατηγορίας της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τότε ο Νίκος Δένδιας είχε παραπέμψει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού. Στη συνέχεια, μιλώντας στο συνέδριο «Ελλάδα 2030» για την Εθνική Άμυνα και την Αμυντική Βιομηχανία ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι επρόκειτο να θεμελιωθεί στη Μαλακάσα το τρίτο και μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής drones των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και είχε σημειώσει ότι τις επόμενες εβδομάδες θα εγκαινίαζε στην Τρίπολη την πρώτη σχολή εκπαίδευσης πιλότων drones κατηγορίας 2 και 3.

Υπ’ αυτήν την έννοια με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την περίπτωση του στρατιωτικού αεροδρομίου του Αγρινίου που θα αποσαφηνίζουν με ποιον τρόπο πρόκειται να αναβαθμιστεί.

πηγή sinidisi.gr