Κρήτη: Ψηφίσματα ΕΣΗΕΠΗΝ και ΤΕΑΣ για τον θάνατο της Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Σήμερα η κηδεία της δημοσιογράφου
Ψηφίσματα εξέδωσαν η ΕΣΗΕΠΗΝ και το ΤΕΑΣ για τον θανατο της Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Η κηδεία της θα γίνει σήμερα στην Κρήτη
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων συνήλθε εκτάκτως με το άγγελμα του θανάτου του εκλεκτού μέλους μας
ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
και αποφάσισε ομόφωνα:
-Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. στην κηδεία.
-Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της και να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
-Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο.
Το ψήφισμα του ΤΕΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης της Ένωσης
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων
συνήλθε εκτάκτως με το άγγελμα του θανάτου του εκλεκτού μέλους μας
ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
και αποφάσισε ομόφωνα:
-Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. στην κηδεία.
-Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της και να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια στην
οικογένειά της.
-Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο.
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