Κρήτη: Ψηφίσματα ΕΣΗΕΠΗΝ και ΤΕΑΣ για τον θάνατο της Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Ψηφίσματα εξέδωσαν η ΕΣΗΕΠΗΝ και το ΤΕΑΣ για τον θανατο της Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Η κηδεία της θα γίνει σήμερα στην Κρήτη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων συνήλθε εκτάκτως με το άγγελμα του θανάτου του εκλεκτού μέλους μας

ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

και αποφάσισε ομόφωνα:

-Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. στην κηδεία.

-Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της και να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

-Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο.

Το ψήφισμα του ΤΕΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης της Ένωσης

Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων

συνήλθε εκτάκτως με το άγγελμα του θανάτου του εκλεκτού μέλους μας

ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

και αποφάσισε ομόφωνα:

-Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. στην κηδεία.

-Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της και να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια στην

οικογένειά της.

-Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο.