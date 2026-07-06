Μαρία Ηλιάκη: «Του χρόνου εδώ, πού να πάω; Δεν υπάρχει άλλη θέση κενή»

Την Έλενα Χαραλαμπούδη φιλοξένησε σήμερα η Μαρία Ηλιάκη στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς». Στο φινάλε της συζήτησής τους, μάλιστα, η ηθοποιός ρώτησε την οικοδέσποινα της εκπομπής τι θα κάνει του χρόνου τηλεοπτικά.

Η Μαρία Ηλιάκη επιβεβαίωσε πως και την επόμενη σεζόν θα μας λέει καλημέρα… Νωρίς Νωρίς!

Ε.Χ.: Εσύ τι θα κάνεις του χρόνου;

Μ.Η.: Εδώ, Νωρίς Νωρίς… Και ότι άλλο προκύψει…

Ε.Χ.: Απ’ το πρωί;

Μ.Η.: Ναι, απ’ το πρωί! Πού να πάω; Δεν υπάρχει άλλη θέση κενή. Τι να κάνουμε;

Δείτε το απόσπασμα στο 19:55…