Μαρία Ηλιάκη: «Του χρόνου εδώ, πού να πάω; Δεν υπάρχει άλλη θέση κενή»

Η Μαρία Ηλιάκη επιβεβαίωσε πως και την επόμενη σεζόν θα μας λέει καλημέρα… Νωρίς Νωρίς!
Την Έλενα Χαραλαμπούδη φιλοξένησε σήμερα η Μαρία Ηλιάκη στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς». Στο φινάλε της συζήτησής τους, μάλιστα, η ηθοποιός ρώτησε την οικοδέσποινα της εκπομπής τι θα κάνει του χρόνου τηλεοπτικά.
Η Μαρία Ηλιάκη επιβεβαίωσε πως και την επόμενη σεζόν θα μας λέει καλημέρα… Νωρίς Νωρίς!
Ε.Χ.: Εσύ τι θα κάνεις του χρόνου;
Μ.Η.: Εδώ, Νωρίς Νωρίς… Και ότι άλλο προκύψει…
Ε.Χ.: Απ’ το πρωί;
Μ.Η.: Ναι, απ’ το πρωί! Πού να πάω; Δεν υπάρχει άλλη θέση κενή. Τι να κάνουμε;
Δείτε το απόσπασμα στο 19:55…
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr