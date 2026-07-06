Πάτρα- Γεροκωστοπούλου: Ξεκίνησαν τα έργα στην «πασαρέλα»- Αντιδράσεις για την κοπή δέντρων- Τι αλλάζει στον πιο γνωστό πεζόδρομο- ΦΩΤΟ

Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες ανάπλασης στον πεζόδρομο της Γεροκωστοπούλου, στην Πάτρα, με την τοποθέτηση των προστατευτικών πανιών γύρω από τα σημεία παρέμβασης, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου που ανακοινώθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια αλλά είχε μετατεθεί επανειλημμένα.

Οι αλλάγες που θα γίνουν

Σύμφωνα με την μελέτη, το έργο αφορά την κατεδάφιση των υπερυψωμένων σημείων, της γνωστής στους Πατρινούς «πασαρέλας» που βρίσκεται στη μέση του πεζόδρομου, από το ύψος της οδού Ηφαίστου έως και την Καραϊσκάκη, ώστε να διαμορφωθεί ενιαίος, επίπεδος πεζόδρομος. Παράλληλα με την κατεδάφιση, προβλέπεται τοποθέτηση νέου φωτισμού και φύτευση δέντρων, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής. Σε ό,τι αφορά τις ίδιες τις σκάλες, λόγω της κατασκευής τους δεν είναι εφικτές μεγάλες δομικές αλλαγές. Ωστόσο, προβλέπεται εκτεταμένος καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση των κιγκλιδωμάτων, καθώς και παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ασφάλεια των διερχόμενων. Στο πλάι της υπάρχουσας σκάλας θα κατασκευαστεί μία νέα, στη δεξιά πλευρά όπως ανεβαίνει κανείς, με σύγχρονα υλικά και προδιαγραφές, ώστε να διευκολύνεται η κίνηση περισσότερων πεζών και να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Οργή κατοίκων για την κοπή δέντρων

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει από το πρωί, η κοπή δέντρων στο πλαίσιο των εργασιών ανάπλασης της Γεροκωστοπούλου. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν, στο thebest.gr, ότι πρόκειται για δέντρα πολλών ετών, που αποτελούσαν μέρος της εικόνας του πεζόδρομου, και εκφράζουν την αντίθεσή τους. Το βασικό παράπονο δεν αφορά μόνο την ίδια την κοπή, αλλά την απουσία οποιασδήποτε προηγούμενης ενημέρωσης και όπως λένε έμαθαν για την απόφαση μόνο όταν είδαν τα συνεργεία να τα κόβουν.

Στο πλαίσιο της ανάπλασης της Κάτω πόλης

Η παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ανάπλασης της Κάτω πόλης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Έργων και Υποδομών, Παναγιώτη Μελά, το έργο της Γεροκωστοπούλου συνδέεται στενά με την πεζοδρόμηση της οδού Υψηλάντου. Συγκεκριμένα, μιλώντας, στο thebest.gr, επισημαίνει: «Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες στην Γεροκωστοπούλου, στο πλαίσιο της ανάπλασης της Κάτω πόλης. Θα ακολουθήσει η πεζοδρόμηση της Σισίνη και αμέσως μετά της Υψηλάντου. Τα τρία αυτά έργα, με βάση το χρονοδιάγραμμα, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου».

Οι σκάλες και ο πεζόδρομος της Γεροκωστοπούλου θεωρούνται μία από τις πιο κρίσιμες παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης, καθώς αποτελούν βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ της Κάτω και της Άνω πόλης. Ο σχεδιασμός εντάσσεται στην ευρύτερη μελέτη «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πατρών», όπου η Γεροκωστοπούλου αποτελεί τον κεντρικό πεζόδρομο της λεγόμενης «Διαδρομής 1- Περίπατος Αρχαιολογικών Χώρων», που συνδέει την Κάτω με την Άνω πόλη διασχίζοντας το βασικό τμήμα της Άνω πόλης και περιλαμβάνοντας σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως Κάστρο, Αρχαίο Ωδείο, Ρωμαϊκό Ιππόδρομο και Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο.

Η πεζοδρόμηση της Σισίνη

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης στη Γεροκωστοπούλου, το επόμενο έργο στη σειρά είναι η πεζοδρόμηση της οδού Σισίνη. Σύμφωνα με το σχέδιο του Δήμου, θα γίνει πεζόδρομος από το ύψος της οδού Γερμανού έως τη βόρεια περιμετρική οδό της πλατείας Υψηλών Αλωνίων. Το συγκεκριμένο τμήμα θα στρωθεί με κυβόλιθους

Και αμέσως μετά: Η πεζοδρόμηση της Υψηλάντου

Στον σχεδιασμό βρίσκεται και η πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Αλεξάνδρου Υψηλάντου, από την οδό Αγίου Νικολάου μέχρι και τη λεωφόρο Γούναρη. Το έργο αυτό, , θεωρείται «ενιαίο» με την ανάπλαση της Γεροκωστοπούλου, καθώς οι εργασίες προχωρούν σταδιακά από την πλευρά της Υψηλάντου, με στόχο να συναντηθούν με το σημείο της «πασαρέλας». Η Υψηλάντου φέρεται να έχει επιπλέον αρχαιολογικό ενδιαφέρον για την περιοχή, αφού πέρα από την πεζοδρόμηση και τη δημιουργία ποδηλατόδρομου, η ανάπλαση περιλαμβάνει και την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων που είτε κρύβει ο δρόμος είτε έχουν ήδη έρθει στο φως χωρίς να έχουν αξιοποιηθεί.