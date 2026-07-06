Νικήτρια του YFSF η Μαριλού Κατσαφάδου

Ο μουσικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου
Νικήτρια του Your Face Sounds Familiar αναδείχτηκε η Μαριλού Κατσαφάδου στον μεγάλο τελικό.
Ο μουσικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου και η ηθοποιός, η οποία με την τελευταία της μεταμόρφωση μιμήθηκε τον Τζόνι Κας και τραγούδησε το «Hurt», κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο, όπως ανακοίνωσε ο Σάκης Ρουβάς.
Η Μαριλού Κατσαφάδου δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί. Μιλώντας στην κάμερα λίγη ώρα αργότερα εξομολογήθηκε πως αισθανόταν μεγάλη χαρά και συγκίνηση και θέλησε να ευχαριστήσει όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια του σόου: «Είναι μια βραδιά που δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι συμβαίνει. Έχω μεγάλη χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους δουλεύουν για αυτή εδώ τη δουλειά, την παραγωγή, τους ανθρώπους, τους συντελεστές για την εξαιρετική δουλειά που κάνανε για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάω να κοιμηθώ και όταν ξυπνήσω, νομίζω τότε θα το συνειδητοποιήσω», ανέφερε αρχικά.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλω όμως να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο Ρήγο που έκανε μια τόσο όμορφη δουλειά, με τη δική του αισθητική και καλλιτεχνία. Να είναι καλά και ευχαριστώ πολύ που το πίστεψε και το στήριξε και είμαι μέρος αυτής της δουλειάς. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους συμπαίκτες μου, που είναι εξαιρετικοί όλοι τους, κυρίως η Ίντρα Κέιν, το αιώνιο καμαρίνι. Βρίσκομαστε κάθε δέκα χρόνια. Ελπίζω να βρεθούμε νωρίτερα, πάντα στο ίδιο καμαρίνι».
Κλείνοντας, η Μαριλού Κατσαφάδου δήλωσε: «Τι να πω... Είναι πάρα πολλά τα συναισθήματα. Πάρα πολύ έντονα και νομίζω ότι όταν ξυπνήσω αύριο το πρωί θα συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί. Να βρω και ένα σημείο να βάλω κάπου το βραβείο. Δεν το πιστεύω, είναι τεράστιο».
Τη δεύτερη θέση του παιχνιδιού κατέκτησε ο Μέμος Μπεγνής, ο οποίος στον τελικό τραγούδησε το «Sunset Boulevard».
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