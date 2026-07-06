Παντρεύτηκε η κόρη του Έρος Ραμαζότι- Την παρέδωσε συγκινημένος στον γαμπρό

Η 29χρονη Αουρόρα, η μεγαλύτερη κόρη του από τον γάμο του με τη Μισέλ Χουνζίκερ, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της στη Σικελία,
Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στον γάμο της κόρης του Έρος Ραμαζότι, καθώς ο διάσημος Ιταλός τραγουδιστής τη συνόδευσε στην τελετή και την παρέδωσε στον σύζυγό της.
Η 29χρονη Αουρόρα, η μεγαλύτερη κόρη του από τον γάμο του με τη Μισέλ Χουνζίκερ, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της στη Σικελία, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Την επόμενη ημέρα μοιράστηκε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram φωτογραφίες από τη σημαντική αυτή ημέρα.
Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει η στιγμή που ο πατέρας της τη συνοδεύει μέχρι τον γαμπρό, ακολουθώντας το παραδοσιακό έθιμο. Σε άλλη φωτογραφία, ο Έρος Ραμαζότι εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένος κατά τη διάρκεια της τελετής, ενώ έντονη συναισθηματική φόρτιση διακρίνεται και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
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