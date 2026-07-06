Παντρεύτηκε η κόρη του Έρος Ραμαζότι- Την παρέδωσε συγκινημένος στον γαμπρό

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στον γάμο της κόρης του Έρος Ραμαζότι, καθώς ο διάσημος Ιταλός τραγουδιστής τη συνόδευσε στην τελετή και την παρέδωσε στον σύζυγό της.

Η 29χρονη Αουρόρα, η μεγαλύτερη κόρη του από τον γάμο του με τη Μισέλ Χουνζίκερ, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της στη Σικελία, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Την επόμενη ημέρα μοιράστηκε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram φωτογραφίες από τη σημαντική αυτή ημέρα.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει η στιγμή που ο πατέρας της τη συνοδεύει μέχρι τον γαμπρό, ακολουθώντας το παραδοσιακό έθιμο. Σε άλλη φωτογραφία, ο Έρος Ραμαζότι εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένος κατά τη διάρκεια της τελετής, ενώ έντονη συναισθηματική φόρτιση διακρίνεται και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.