Επίδαυρος: «Ειρήνη» με κάτι από… Flintstones; Συνυπογράφουν Καραθάνος-Δεληβοριάς- Τριανταφύλλου

Μια ανατρεπτική διασκευή της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη αναμένεται στην Επίδαυρο το διήμερο 24-25 Ιουλίου.

Η καινούρια ανάγνωση που αισθητικά παραπέμπει σε ζούγκλα και στην πρωτόγονη αισθητική τύπου Flintstones κηρύσσει επιστροφή στη φύση και μοιάζει με λαική τελετουργία. Οι φωτογραφίες με το θίασο ντυμένο με λεοπάρ κοστούμια έχει κλέψει τις εντυπώσεις.

Η σύλληψη ανήκει στον Νίκο Καραθάνο, ο οποίος σκηνοθετεί και την παράσταση με τη συμβολή του Άγγελου Τριανταφύλλου, ενώ τη διασκευή, τα τραγούδια και το πρωτότυπο κείμενο υπογράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς. Ανακοίνωσαν ένα θέαμα όπου το κωμικό, το πολιτικό και το μουσικό μπλέκονται σε ένα κοινό σώμα.

Καταρχήν ο εμβληματικός ρόλος του Τρυγαίου ερμηνεύεται από γυναίκα ηθοποιό, τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη. Ανεβαίνει στον Όλυμπο με ένα ταπεινό σκαθάρι που τρέφεται με κόπρανα για να πιάσει από το γιακά τους θεούς και να διεκδικήσει Ειρήνη.