Επίδαυρος: «Ειρήνη» με κάτι από… Flintstones; Συνυπογράφουν Καραθάνος-Δεληβοριάς- Τριανταφύλλου

Στο θίασο Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Εμιλι Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, ραντεβού 24-25/7
Μια ανατρεπτική διασκευή της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη αναμένεται στην Επίδαυρο το διήμερο 24-25 Ιουλίου.
Η καινούρια ανάγνωση που αισθητικά παραπέμπει σε ζούγκλα και στην πρωτόγονη αισθητική τύπου Flintstones κηρύσσει επιστροφή στη φύση και μοιάζει με λαική τελετουργία. Οι φωτογραφίες με το θίασο ντυμένο με λεοπάρ κοστούμια έχει κλέψει τις εντυπώσεις.
Η σύλληψη ανήκει στον Νίκο Καραθάνο, ο οποίος σκηνοθετεί και την παράσταση με τη συμβολή του Άγγελου Τριανταφύλλου, ενώ τη διασκευή, τα τραγούδια και το πρωτότυπο κείμενο υπογράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς. Ανακοίνωσαν ένα θέαμα όπου το κωμικό, το πολιτικό και το μουσικό μπλέκονται σε ένα κοινό σώμα.
Καταρχήν ο εμβληματικός ρόλος του Τρυγαίου ερμηνεύεται από γυναίκα ηθοποιό, τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη. Ανεβαίνει στον Όλυμπο με ένα ταπεινό σκαθάρι που τρέφεται με κόπρανα για να πιάσει από το γιακά τους θεούς και να διεκδικήσει Ειρήνη.
Ως γνωστόν η αγαπημένη σάτιρα υπογραμμίζει πως οι πόλεμοι συνεχίζουν να λειτουργούν ως εργαλείο ισχύος των λίγων πάνω στους πολλούς, και τα συμφέροντα εξακολουθούν να ντύνονται με λέξεις που υπόσχονται σωτηρία, ενώ παράγουν φθορά.
Παίζουν: Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριαντάφυλλου, Γιλμάζ Χουσμέν, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γιάννης Σαμψαλάκης, Βασίλης Παπαδόπουλος, Σπύρος Μπόσγας, Αντώνης Χρήστου.
Ορχήστρα επί σκηνής: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Θοδωρής Ρέλλος, Γιόελ Σότο, Γιάννης Αγγελόπουλος (Jan Van DeEngel)
(φωτο Ελίνα Γιουνανλή)
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