Πάτρα: Ζευγάρι έφυνε από τη ζωή με διαφορά λίγων ημερών

Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο. Με διαφορά λίγων ημερών πέθανε ζειυγάρι στην Πάτρα.

Πρώτος έφυγε από τη ζωή ο Ευστάθιος Κατσίκας, ο οποίος κηδεύτηκε την Παρασκευή σε ηλικία 92 ετών. Ήταν γνωστός γαλακτοπώλης-ζαχαροπλάστης.

Σήμερα Δευτέρα κηδεύεται η σύζυγός του Μαγδαληνή.

Η οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος με τα παιδιά να χάνουν τους γονείς του με διαφορά μόλις λίγων ημερών.

Η εκλιπούσα ήξταν αδελφή του αείμηστου ποδοσφαιριστή της Παναχαΐκής Κώστα Δαβουρλή.