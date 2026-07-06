Πάτρα: Ζευγάρι έφυνε από τη ζωή με διαφορά λίγων ημερών

Κηδεύεται σήμερα η Μαγδαληνή χήρα του Ευστάθιου Κατσίκα
Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο. Με διαφορά λίγων ημερών πέθανε ζειυγάρι στην Πάτρα.
Πρώτος έφυγε από τη ζωή ο Ευστάθιος Κατσίκας, ο οποίος κηδεύτηκε την Παρασκευή σε ηλικία 92 ετών. Ήταν γνωστός γαλακτοπώλης-ζαχαροπλάστης.
Σήμερα Δευτέρα κηδεύεται η σύζυγός του Μαγδαληνή.
Η οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος με τα παιδιά να χάνουν τους γονείς του με διαφορά μόλις λίγων ημερών.
Η εκλιπούσα ήξταν αδελφή του αείμηστου ποδοσφαιριστή της Παναχαΐκής Κώστα Δαβουρλή.
Ωραιόκαστρο: Παράγονται χιλιάδες τοξικές και καρκινογόνες ουσίες από το τοξικό νέφος – Έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων και στην Αττική
Αίγιο: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός – Πιθανότατα υπέστη καρδιακό επεισόδιο ενώ πότιζε το περιβόλι του
Χανιά: Νεκρός 33χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr