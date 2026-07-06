Σύχρονο Επιμελητήριο Αχαΐας: Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαϊας

"Την έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαϊας προκάλεσε η πρόταση που συνυπέγραψαν οι σύμβουλοι της παράταξης «Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα» και πέντε ανεξάρτητοι επιμελητηριακοί σύμβουλοι με θέμα τον επανακαθορισμό του ανώτατου ορίου αναθέσεων από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου στα 2.500 ευρώ από 5.000 ευρώ που είναι σήμερα". Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη Ποταμίτη και συνεχίζει:

"Το αίτημα φέρει τις υπογραφές 10 συμβούλων της παράταξης, ενώ υποστηρίζεται και από 5 ανεξάρτητους συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αναδεικνύοντας την ευρύτερη αποδοχή που έχει η πρόταση που κατατίθεται και προσλαμβάνει διαπαραταξιακά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας, η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου έχει τη δυνατότητα να προχωρά σε αναθέσεις έως 5.000 ευρώ. Ωστόσο, οι σύμβουλοι που ζητούν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου θέτουν θέμα επανακαθορισμού του ορίου αυτού, προτείνοντας τη μείωσή του στις 2.500 ευρώ, με αναφορά στο άρθρο 65 του ν. 4497/2017 και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων. Παράλληλα, ζητείται πλήρης αποσαφήνιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τήρησης των προβλεπόμενων εγκρίσεων, καθώς και αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων που αφορούν αποφάσεις και αναθέσεις της Διοικητικής Επιτροπής, ώστε να αποτυπωθεί η συνολική εικόνα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου. Το θέμα αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τετάρτης 8 Ιουλίου, με στόχο τη θεσμική αποσαφήνιση των διαδικασιών, την ενημέρωση των μελών και τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των προβλεπόμενων κανόνων λειτουργίας.

Η ψήφιση της πρότασης που καταθέτουν η παράταξη του κ. Ποταμίτη και οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι αναβαθμίζει την θεσμική λειτουργία του Δ.Σ. και εγγυάται την λογοδοσία και την διαφάνεια στις αποφάσεις του Επιμελητηρίου, γι’ αυτό και συγκεντρώνει την ευρύτερη αυτή στήριξη".