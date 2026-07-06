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Αίγιο: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός – Πιθανότατα υπέστη καρδιακό επεισόδιο ενώ πότιζε το περιβόλι του

Αίγιο: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός – Πιθα...

Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε η σορός του σε ένα αυλάκι μέσα στο περιβόλι

85χρονος βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί στο Αίγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε η σορός του σε ένα αυλάκι μέσα στο περιβόλι του και εικάζεται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ότι είχε βγει για να ποτίσει και πιθανότατα υπέστη καρδιολογικό επεισόδιο.

Αναμένεται βέβαια η ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα δείξει τις ακριβείς συνθήκες θανάτου.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας.

πηγή aigiovoice.gr

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#tags Αιγιάλεια Νεκρός
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