Tα long shorts μεσουρανούν και στις εκπτώσεις, φοριούνται άνετα όλη μέρα

Θα λέγαμε βέβαια πως γενικότερα τα λεγόμενα long shorts ή bermuda shorts επιβάλλονται σταθερά τα τελευταία καλοκαίρια , αλλά κορυφαίες collections και ανανεωμένο styling ανεβάζουν ξανά το ενδιαφέρον.

Τα συγκεκριμένα κομμάτια κυκλοφορούν στην ευρύτερη αγορά σε άφθονο denim, αντικαθιστώντας στην καθημερινότητα το τζιν παντελόνι, αλλά και σε αφαιρετική office – tailoring εκδοχή, με στοιχεία cargo, σε style μεταξωτό μαντήλι, σε χαλαρό λινό κλπ. Με τα υποδήματα τύπου σαγιονάρας (flip flop- thong) σε πρώτη ζήτηση, αλλά και με διάφορα καλοκαιρινά σανδάλια και jelly shoes, «παίζοντας» με παντός είδους πουκάμισα, τοπ ακόμα και bombers, χρίζονται οι πρωταγωνιστές των ημερών που διανύουμε. Η επιρροή του οίκου Balenciaga δια χειρός Pierpaolo Piccioli θεωρείται καθοριστική στα νέα, επίκαιρα looks αλλά εντοπίζουμε και cool εκδοχές που παραπέμπουν και σε ανδρικά κολυμβητικά κομμάτια.

Στα πολυκαταστήματα – π.χ. στα Zara – μπορείτε ήδη να εντοπίσετε και εκπτωτικά τέτοια pieces. Το μήκος κυμαίνεται πάνω και κάτω από το γόνατο.