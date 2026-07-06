Χρυσή διάκριση για το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών στα Education Leaders Awards 2026

Η διάκριση απονεμήθηκε στην ενότητα «Συνεργασίες, Μαθητείες και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας και την Κοινωνία», αναγνωρίζοντας έναν εκπαιδευτικό θεσμό που, εδώ και δώδεκα χρόνια, αποτελεί πρότυπο σύνδεσης της δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας σχολείου και πανεπιστημίου.

Το βραβείο παρέλαβαν, εκ μέρους του Αρσακείου Λυκείου Πατρών, ο Διευθυντής κ. Μάνος Πετράκης, Φυσικός, PhD, και, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών κ. Δημήτριος Μούρτζης, οι οποίοι υπήρξαν οι εμπνευστές και πρωτεργάτες της δημιουργίας και της ανάπτυξης του θεσμού.

Ο θεσμός ξεκίνησε το 2014 στο πλαίσιο της συνεργασία του Αρσακείου Λυκείου Πατρών με το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (Laboratory for Manufacturing Systems and Automation – LMS) του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με πρωτεργάτες τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Μάνο Πετράκη και τον Καθηγητή Δημήτριο Μούρτζη, διευθυντή του Εργαστηρίου και Εταίρο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Στα δώδεκα χρόνια συνεχούς λειτουργίας του, το πρόγραμμα έχει εξελιχθεί σε έναν επιτυχημένο εκπαιδευτικό θεσμό, φέρνοντας τους μαθητές σε άμεση επαφή με την πανεπιστημιακή γνώση, την έρευνα, την καινοτομία και τις τεχνολογίες αιχμής.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε την πανελλήνια απήχηση του θεσμού, καθώς συμμετείχαν 140 μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλης της Ελλάδας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το έργο περισσότερων από είκοσι πανεπιστημιακών εργαστηρίων και να συμμετάσχουν σε βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις υψηλού επιπέδου.

Η διάκριση αυτή ανήκει εξίσου και στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς το πρόγραμμα υλοποιείται χάρη στη συνεργασία περισσότερων από είκοσι εργαστηρίων διαφόρων Τμημάτων του Ιδρύματος. Στη διοργάνωση συμβάλλουν ενεργά μέλη ΔΕΠ, μέλη Ε.ΔΙ.Π., μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι μεταδίδουν στους μαθητές την εμπειρία της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας.

Το βραβείο ανήκει επίσης στους εκπαιδευτικούς των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, οι οποίοι, υπηρετώντας με συνέπεια το εκπαιδευτικό όραμα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, στηρίζουν διαχρονικά τον θεσμό με την καθημερινή τους παρουσία, την αφοσίωση και την καθοδήγηση των συμμετεχόντων μαθητών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία και την εδραίωσή του.

Η σημαντική αυτή διάκριση επισφραγίζει δώδεκα χρόνια συνεχούς και δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, του Αρσακείου Λυκείου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πατρών. Παράλληλα, αναδεικνύει τη διαχρονική προσήλωση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην καλλιέργεια της αριστείας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας, επιβεβαιώνοντας ότι η ουσιαστική συνεργασία σχολείου και πανεπιστημίου μπορεί να δημιουργήσει πρότυπες εκπαιδευτικές δράσεις με διαρκές αποτύπωμα στην εκπαιδευτική κοινότητα και να εμπνεύσει τους νέους να ακολουθήσουν τον δρόμο της επιστήμης, της έρευνας και της δημιουργίας.

Από τη Διεύθυνση