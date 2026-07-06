Έγραψαν ιστορία Μητρόπουλος και Οικονομοπούλου - ΒΙΝΤΕΟ

Τρία ιστορικά ρεκόρ στίβου Αχαΐας όλων των εποχών καταρρίφθηκαν το σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα, εκεί όπου διεξήχθη το πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων - νεανίδων (Κ20).

Το ένα εξ’ αυτών μάλιστα μετά από 40 χρόνια!!

Την αρχή έκανε η Νάσια Οικονομοπούλου του Κούρου (προπονητής της ο Γιώργος Παπανδρεόπουλος) στα 100μ. εμπ. όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 14.34, ενώ στον προκριματικό είχε κάνει νέο Ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών με 14.31.

Προηγούμενο ρεκόρ νεανίδων ήταν το 14.34 της Παναγιώτας Μεντζελοπούλου (Αθηνόδωρος) από το 2025. Το εντυπωσιακό είναι πως η Οικονομοπούλου ανήκει στην κατηγορία των κορασίδων (Κ18), όπου όμως δεν κατέχει το Αχαϊκό ρεκόρ! Η σχετική επίδοση είναι της Παναγιώτας Μεντζελοπούλου (Αθηνόδωρος Αιγίου) με 13.90 από το 2023.

Κι αν απορεί κάποιος πως το ρεκόρ κορασίδων είναι «καλύτερο» από των νεανίδων η διαφορά έγκειται στο ύψος του εμποδίου! Ειναι 83,8 εκ. για τις νεάνιδες και 76,2 εκ. για τις κορασίδες.

Η Οικονομοπούλου έχει ρεκόρ 13.98 (φετινό), προφανώς η 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Αχαΐα για τις κορασίδες.

Το δεύτερο ρεκόρ κατέρριψε ο Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος του Αρίωνα Πάτρας (προπονητής ο Κώστας Μπούσιας) με 7.63μ. στο μήκος, επίδοση που του χάρισε το χάλκινο μετάλλιο.

Παράλληλα έσπασε μετά από 40 ακριβώς χρόνια το στοιχειωμένο ρεκόρ εφήβων όλων των εποχών στην Αχαΐα που κρατούσε από το 1986 ο σπουδαίος δεκαθλητής της Παναχαϊκής, Δημήτρης Γουρνιάς!