Πάτρα: Επεισόδιο έξω από νυχτερινό κέντρο- Έβγαλε κατσαβίδι- Ένας τραυματίας

Επεισόδιο σημειώθηκε έξω από νυχτερινό κατάστηµα της Πάτρας, ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες δύο αλλοδαποί που θέλησαν να μπουν στο κατάστημα διαπληκτίστηκαν με τον εργαζόμενο στην πόρτα, πιάστηκαν στα χέρια και ο ένας από τους αλλοδαπούς φέρεται να έβγαλε κατσαβίδι και να τραυμάτισε τον υπάλληλο, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Ο εργαζόμενος φέρεται να δέχτηκε δέκα χτυπήματα με κατσαβίδι. Οι δύο αλλοδαποί εντοπίστηκαν από αστυνοµικούς και προσήχθησαν στην αστυνομία όπου αστυνοµικοί της Ασφάλειας διενεργούν προανάκριση για το περιστατικό. Ο ένας εκ των δύο ζήτησε να µεταφερθεί στο νοσοκοµείο.