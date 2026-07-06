Τσίπρας: «Θα αυξήσουμε τους μισθούς αναξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών και θα καταργήσουμε τις Πανελλήνιες»- Η αναφορά του στη Νομική στην Πάτρα

Ο Αλέξης Τσίπρας, με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντά σε ερώτηση δασκάλας ειδικής αγωγής σχετικά με τις προτάσεις του για την Παιδεία, παρουσιάζοντας βασικές δεσμεύσεις του για τον χώρο της εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών, στις αμοιβές τους και στις αλλαγές που προτείνει για το εκπαιδευτικό σύστημα.

«Επτά χρόνια τώρα, οι εκπαιδευτικοί μας απαξιώνονται, τα δημόσια σχολεία και τα δημόσια πανεπιστήμια υποβαθμίζονται προκειμένου να δοθεί χώρος στην κερδοσκοπία», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτηριστικά: «Με ρωτάτε και σας απαντώ και συνεχίζουμε με έναν ακόμα βασικό πυλώνα της πολιτικής μας, τι θα κάνουμε για την παιδεία.

Σε αντίθεση με ό,τι κάνει η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια, εμείς θα στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς μας που αυτή τη στιγμή παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας. Έχουμε επίσης δεσμευτεί για την κατάργηση των Πανελλαδικών, αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτά.

Στόχος μας είναι να κάνουμε τη γνώση αξία και την Παιδεία δικαίωμα για όλες και για όλους».

Αναλυτικά η ερώτηση του πολίτη και η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα:

Ερώτηση Πολίτη: Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής. Ήθελα να ρωτήσω ποιες θα ήταν οι πρώτες άμεσες αλλαγές που θα κάνατε για να βελτιωθεί η Παιδεία.

Απάντηση Αλέξη Τσίπρα: «7 χρόνια τώρα, οι εκπαιδευτικοί μας απαξιώνονται, τα δημόσια σχολεία και τα δημόσια πανεπιστήμια υποβαθμίζονται προκειμένου να δοθεί χώρος στην κερδοσκοπία. Να δώσω ένα παράδειγμα: Το 2018 είχαμε ιδρύσει Νομική Σχολή στην Πάτρα. Το 2019 αυτή η κυβέρνηση την κατήργησε με την αιτιολογία ότι δεν χωράνε τέσσερις νομικές σχολές. Σήμερα ιδρύονται άλλες τρεις ιδιωτικές. Μία δημόσια νομική σχολή δεν χωρούσε, τρεις ιδιωτικές χωράνε. Αυτή είναι η υποκρισία τους, αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Οτιδήποτε έχει κοινωνικό όφελος καταργείται. Οτιδήποτε έχει ιδιωτικό κέρδος ευνοείται. Σε αυτή τη φιλοσοφία όμως πρέπει να μπει ένα τέλος.

Τι σκοπεύουμε να κάνουμε; Πρώτα απ’ όλα να αυξήσουμε τους μισθούς αναξιοπρέπειας και ντροπής των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Να δώσουμε οικονομικά κίνητρα σε όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο ή σε περιοχές με οξύ οικιστικό πρόβλημα. Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία και έχει μετατρέψει το Λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΙ. Να θεσπίσουμε διετή μεταλυκειακή προγράμματα τεχνικής κατάρτισης. Να αναβαθμίσουμε την τεχνική εκπαίδευση μέσα στα πανεπιστήμια σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς σε κάθε περιοχή. Να δημιουργήσουμε το Υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίζοντας το Υπουργείο Παιδείας στα δυο και δίνοντας ιδιαίτερη σημασία και βάρος στην έρευνα και στους νέους ερευνητές. Στόχος μας είναι να ξανακάνουμε τη γνώση αξία και την παιδεία δικαίωμα για όλες και για όλους».