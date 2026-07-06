Δήμος Πατρέων: H τέταρτη και τελευταία μέρα παρουσίασης του έργου υπηρεσιών και οργανισμών

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, η παρουσίαση του έργου των Υπηρεσιών και των Οργανισμών του Δήμου, που πραγματοποιήθηκε στην Αγορά Αργύρη, από την Τρίτη 30 Ιουνίου έως και την Παρασκευή.

Την τελευταία μέρα παρουσιάστηκε το έργο των Διευθύνσεων Αρχιτεκτονικού Έργου και Η/Μ, Έργων και Υποδομής, Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, των Σχολικών Επιτροπών και της Διεύθυνση Παιδείας και Αθλητισμού.

Την παρουσίαση παρακολούθησαν μαζί με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, οι Αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Μελάς και Κατερίνα Σίμου, καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι, αναφέρει η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, η οποία συνεχίζει:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Η/Μ

Το έργο της Διεύθυνσης παρουσίασε ο Διευθυντής Δημήτρης Νικολάου αποτυπώνοντας τη δουλειά της διεύθυνσης από το 2023. Παρουσιάστηκαν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως οι παλιές σταφιδαποθήκες του ΑΣΟ, το Παλαιό Νοσοκομείο, οι πλατείες Ωκεανίδων και Ελλήνων Μουσουργών, αλλά και η αναβάθμιση της πλατείας Ελευθερίας στα Προσφυγικά, η προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων Αστικής Συγκοινωνίας και η κατασκευή ραμπών και wc AMEA σε σχολικά κτήρια, αλλά και έργα υπό δημοπράτηση, όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Εργοστάσιο Τέχνης και η πλατεία Καλλιπάτειρας, αλλά και έργα στο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας όπως η κατασκευή ανοιχτού θεάτρου στο χώρο του πρώην camping και η κατασκευή χώρου στάθμευσης στο Έλος της Αγυιάς.

Από το 2023 ολοκληρώθηκαν ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών συγκροτημάτων (8ο Δημοτικό-10ο Νηπιαγωγείο, 6ο ΓΕΛ, 7ο Γυμνάσιο, 24ο Δημοτικό σχολείο, 9ο Δημοτικό-12ο Νηπιαγωγείο, 5ο ΓΕΛ-4ο & 5ο Γυμνάσιο, 47ο Δημοτικό σχολείο-14ο Νηπιαγωγείο, 1ο-9ο ΕΠΑΛ, 2ο ΓΕΛ-2ο Εσπερινό, 5ο Δημοτικό σχολείο, 15ο Δημοτικό-37ο Νηπιαγωγείο), αποκαταστάσεις και ανακαινίσεις δημοτικών κτιρίων (Νέο Δημαρχείο-Παλαιό Αρσάκειο, παιδικός σταθμός Μανιακίου), συντηρήσεις σχολείων και δημοτικών εγκαταστάσεων, αλλά και κατεδαφίσεις επικίνδυνων και απαλλοτριωμένων κτιρίων για διάνοιξη οδών τα οποία ξεπέρασαν τα 20 την τριετία που πέρασε.

Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση στο Έλος της Αγυιάς, η ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Κωνσταντινουπόλεως, τα συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης στον περιβάλλοντα χώρο του Ανοιχτού Θεάτρου στην Κρήνη, η ανακατασκευή των κλιμάκων του ιστορικού κέντρου, η αναβάθμιση της πλατείας Ανδρούτσου, η αστική ανάπλαση στη Γούβα, έργα συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ κάθε χρόνο σχεδιάζονται από τους μηχανικούς της Διεύθυνσης οι κατασκευές των Χριστουγέννων και της Πρωτομαγιάς.

Παρουσιάστηκαν οι μελέτες που είναι σε εξέλιξη, όπως η μελέτη Ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας, που αφορά σε διαμορφώσεις-αναπλάσεις του παραλιακού μετώπου της πόλης εμβαδού 330 στρ. και εντάσσεται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων, στους βασικούς άξονες του οποίου συμπεριλαμβάνεται η ριζική αναδιοργάνωση του παραλιακού μετώπου, η σύνδεση του κεντρικού τμήματος της πόλης με το υγρό στοιχείο, η αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή της παράκτιας ζώνης, καθώς και:

-Η αποκατάσταση-ανακαίνιση του Λαϊκού Θεάτρου επί των οδών Γερμανού και Ηλείας,

-Η ανακατασκευή και επισκευή,

-Η προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών,

-Η προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο αθλητικό κέντρο Λαδόπουλου,

-Η μελέτη γηπέδου του Κάτω Καστριτσίου,

-Η μελέτη κατασκευής κλειστού γυμναστηρίου στο Ζαβλάνι,

-Μελέτες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε το έργο του τμήματος Η/Μ που πραγματοποιεί μελέτες και έργα, είτε συνεπικουρώντας το έργο της υπόλοιπης διεύθυνσης είτε αυτόνομα, για τη βελτίωση και ενίσχυση των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου, στον τομέα των κτιρίων, αλλά και των κοινόχρηστων χώρων, μεριμνώντας επιπλέον για την εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας και τη συντήρηση-εγκατάσταση των συστημάτων πυρασφάλειας στα δημοτικά και σχολικά κτίρια, τονίζοντας ότι η συνδυαστική εφαρμογή LED, φωτοβολταϊκών και θερμομόνωσης λειτούργησε ως ολοκληρωμένη λύση για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, αποδεικνύοντας τη σημασία της πολυδιάστατης προσέγγισης.

Η Διεύθυνση έχει συνολικό προϋπολογισμό έργων 129,04 εκατ. € και Προϋπολογισμό Εκτελούμενων Έργων 67,6 εκατ. €, ενώ στο τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται 24 εκτελούμενα έργα, τα 13 είναι νέα, 12 έργα σε διαγωνιστική διαδικασία, 4 μελέτες υπό σύνταξη και 15 μελέτες προς ανάθεση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Για τη Διεύθυνση την παρουσίαση έκανε ο Διευθυντής Γιώργος Σπηλιωτόπουλος και οι Θεόδωρος Μπαρζός, Προϊστάμενος Τμήματος Οδοποιίας και Ανδρέας Καράμπελας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Μελετών, Παρακολούθησης Προγραμμάτων και Πορείας Έργων.

Το έργο που παρουσιάστηκε για την περίοδο 2023–2026, περιλαμβάνει έργα οδοποιίας, τεχνικά και υδραυλικά έργα, γεωτεχνικές μελέτες, περιβαλλοντικές υποδομές και τον προγραμματισμό νέων παρεμβάσεων. Στον τομέα της Οδοποιίας υλοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις ανακατασκευής δρόμων, πεζοδρομίων και αναπλάσεων με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 8,9 εκατ. € (Ανακατασκευή οδών & πεζοδρομίων Δεμενίκων, Οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Πιτίτσας–Σελλών–Αργυρών, Δημοτικής Ενότητας Ρίου και προς Παναχαϊκό Όρος, Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Πατρέων ύψους 3εκατ. €, ανάπλαση στα Ζαρουχλέικα και διαμόρφωση στα Καντριάνικα).

Τα σημαντικότερα έργα οδοποιίας που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι:

-Αναζωογόνηση Προσφυγικών Κατοικιών: 8.382.102 € (24.800τμ πεζοδρόμια και 56.000τμ ασφαλτικά)

-Ανακαίνιση οδού Πανεπιστημίου: 2.226.286 € (6.700 τμ πεζοδρόμια και 41.700τμ ασφαλτικά)

-Οδοποιία Ανατολικού & Νοτίου Διαμερίσματος: 1.238.907 € (16.220τμ ασφαλτικά)

-Διανοίξεις οδών: 1.084.166 € (37.000τμ ασφαλτικά συνολικού μήκους 4,5χλμ)

Οδοποιία Μεσσάτιδας–Παραλίας–Βραχνεΐκων: 916.208 € (1.460τ.μ. σκυροδετήσεις - 25.000τ.μ. ασφαλτικά - 448κ.μ. κατασκευή τοιχίων - 520τ.μ. πλακοστρώσεις)

-Επισκευή φθαρμένων οδοστρωμάτων: 904.638 € (4.000τμ ασφαλτικά).

-Κατασκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων σε Νότιο και Ανατολικό Διαμέρισμα, Μεσσάτιδα, Παραλία και Βραχνέικα: 725.456 € (2.500τμ πεζοδρόμια και 3.000τμ πεζόδρομοι)

Υλοποιήθηκαν τεχνικά έργα για την προστασία από κατολισθήσεις, φυσικές καταστροφές και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, όπως εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου λόγω φυσικών καταστροφών, προϋπολογισμού 300.657 € (συρματοκιβώτια και ασφαλτικά), μικρά τεχνικά έργα προϋπολογισμού 904.638 €, έργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες σε Καμίνια και Μονοδένδρι προϋπολογισμού 244.617 €, αλλά και αποκατάσταση οδού Βότση στη Θέα προϋπολογισμού 238.723 €.

Μεταξύ των έργων που δημοπρατήθηκαν την περίοδο 2023-2026 είναι: η ανακατασκευή οδών καθέτων μεταξύ Πανεπιστημίου και Ν.Ε.Ο. – Οδός Κορυδαλλέως, η κατασκευή περίφραξης περιμετρικά των κοιμητηρίων, η Προμήθεια-Τοποθέτηση τριών (3) προβλητών στη Μαρίνα Πάτρας, η βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας σε παραλίες του Δ. Πατρέων, η αποκατάσταση οδού Υπαπαντής στη θέση «Δεξαμενή Μπαράκου» στην Τ.Κ. Κάτω Καστριτσίου, η παροχή Υπηρεσιών συλλογής τεχνικών δεδομένων και υποστήριξης για την προστασία του 59ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών έναντι φαινομένων αστάθειας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας συνολικού μήκους 11,5χλμ, προϋπολογισμού 827.646 € σε Άνω Συχαινά, Μπάλα, Ελικίστρα, Πουρναρόκαστρο, Θέα, Καρυά, Κρήνη, Σκιόεσσα, Άνω Σούλι, Κεφαλόβρυσο, Οβρυά, Σαραβάλι κ.α, αλλά και διαγραμμίσεις οδών.

Εκπονήθηκαν μελέτες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων, καθιζήσεων και αστοχιών υποδομών, ενώ προγραμματίζονται μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατ. ευρώ, όπως η Οδοποιία Σούλι–Καρυά–Ελικίστρα–Ρωμανού–Μοίρα, η επισκευή υδραυλάκων άρδευσης, η ανακατασκευή οδών Αρκτικού Διαμερίσματος και η ανάπλαση Ζαβλανίου–Ανθούπολης.

Υλοποιούνται Περιβαλλοντικά έργα όπως η δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων στην Ξερόλακκα, με προϋπολογισμό 533.349€, αλλά και Υδραυλικά Έργα όπως η επισκευή, αποκατάσταση και κάλυψη αρδευτικών υδραυλάκων άρδευσης.

Κατά την περίοδο 2023–2026 η Διεύθυνση Έργων Υποδομής υλοποίησε ή δρομολόγησε έργα συνολικής συμβατικής αξίας 27.160.645€, με βασικά αποτελέσματα:

-277.839 τ.μ. ασφαλτοστρώσεων

-14.960τ.μ. τσιμεντοστρώσεων

-6.163κ.μ. τσιμεντοστρώσεων και μικρών τεχνικών έργων

-61.897 τ.μ. πεζοδρομίων

-28.000 τ.μ. πεζοδρόμων

-15.350 μ. στηθαίων ασφαλείας

-35.000 τ.μ. διαγραμμίσεων

-2.900 μ. νέων αγωγών

-1.591κ.μ. συρματοκιβωτίων

σημαντικές αναπλάσεις, τεχνικά έργα και έργα αντιπλημμυρικής και αντικατολισθητικής προστασίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Για το έργο της Διεύθυνσης μίλησε ο Αναπληρωτής Διευθυντής και προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού, Μελετών Παρακολούθησης Προγραμμάτων και πορείας Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων, Αντώνης Δαλαγιώργος, του Τμήματος Συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Θανάσης Μπόρτσαρης, του Τμήματος Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων και Έργων Υποδομής ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Κώστας Καψάλης και του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού Οδών, Κοινοχρήστων Χώρων, Κτιρίων, Συντήρησης Κλιματισμού και Αντικεραυνικής Προστασίας ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Άγγελος Αγγελακόπουλος.

Το Τμήμα συντήρησης σχολικών κτιρίων και δημοτικών κτιρίων της Διεύθυνσης, με το ελάχιστο προσωπικό που διαθέτει, όπως συμβαίνει σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, προχώρησε σε παρεμβάσεις, σε άμεση συνεργασία με την Διεύθυνση Παιδείας, στα 254 σχολεία του Δήμου μας (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) είτε με ίδια μέσα, είτε βάσει μελετών, σε πλακοστρώσεις, ελαιοχρωματισμούς αιθουσών, υδραυλικές εργασίες, αντικατάσταση στεγάστρων, επισκευές κουφωμάτων, εργασίες γυψοσανίδων, τοποθέτηση ασφαλειών παραθύρων, επιδιορθώσεις περιφράξεων κ.α.

Επίσης στην συντήρηση δημοτικών κτιρίων (Παλαιά Σφαγεία, Κτηνιατρείο στο Δρέπανο, Αγορά Αργύρη, Ιχθυόσκαλα, Παμπελοποννησιακό στάδιο, Δημοτική ιματιοθήκη, Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ΚΑΠΗ, ξενώνας αστέγων, κατασκηνώσεις Πλάζ και Ροϊτίκων κ.λπ.). Ενδεικτικά αναφέρθηκαν αντικαταστάσεις πλακοστρώσεων, κατασκευή ραμπών, επισκευές κουφωμάτων και περιφράξεων, αντικαταστάσεις υαλοπινάκων, κατασκευή μονώσεων, κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων, επιδιορθώσεις σκιάστρων, ελαιοχρωματισμοί, σοβατίσματα, επισκευή και ενίσχυση κτιρίου μαγειρείων Πλαζ.

Υποστηρίχθηκαν εκδηλώσεις, όπως το Καρναβάλι και όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου, αλλά και συντήρηση κατασκευών, προετοιμασία και το στήσιμο του χριστουγεννιάτικου διακόσμου στην πλατεία Γεωργίου και πεζόδρομους, αλλά και ο διάκοσμος της Πρωτομαγιάς. Επίσης υποστηρίζεται το έργο άλλων Διευθύνσεων, όπου υπάρξει ανάγκη.

Εργασίες σε παραλίες του Δήμου από Καμίνια μέχρι Ροδινή, με κατασκευή, συντήρηση, τοποθέτηση σκιάστρων, ομπρελών, αλλαξιέρων, ντουζ, επισκευές και καθαρισμούς μνημείων από βανδαλισμούς, αλλά και εκτεταμένες παρεμβάσεις, όπως η συντήρηση της διαδρομής στο Έλος της Αγυιάς, η κατασκευή πεζοδρομίου στην Ιχθυόσκαλα, η κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων, ο καθαρισμός σιντριβανιών, η κατασκευή σπιτιών για αδέσποτα γατάκια, επισκευές σε παγκάκια που προκαλούνται καταστροφές κ.α.

Παρουσιάστηκαν έργα όπως η επισκευή της οδού Ζαΐμη κάτω από την οδό Αγίου Ανδρέου, όπου υπήρχε για χρόνια επικίνδυνη παραμόρφωση στο οδόστρωμα, σε τμήμα της οδού Αριστοτέλους από την οδό Χαριλάου Τρικούπη προς Πλάτωνος στα Δεμένικα, στην οδό Πλαστήρα στον Ανατολικό Τομέα, στην Πάροδο Αυστραλίας 41 στον Αρκτικό Τομέα κ.α, καθώς και εργασίες που αφορούσαν αγωγούς ομβρίων όπως η ανακατασκευή κλειστού αγωγού στην οδό Κύπρου και στην οδό Ελευθερίας Τ.Κ. Ακταίου, στην παραλιακή οδό Ελευθερίας που είχε καταστραφεί κ.α. Από το 2023 πραγματοποιήθηκαν δεκάδες τσιμεντροστρώσεις οδών, αλλά και εργασίες βατότητας σε δρόμους των τοπικών κοινοτήτων.

Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, από το 2024 μέχρι σήμερα, βρίσκεται παντού, σε όλο τον Δήμο και ασχολείται με το κομμάτι του δημοτικού φωτισμού σε όλο του το φάσμα, από τους δρόμους, τις πλατείες, τους κοινόχρηστους χώρους, τα πάρκα κ.λπ.

Τα αιτήματα των πολιτών, με βάση την εφαρμογή Sense City, την κεντρική εφαρμογή καταγραφής των βλαβών για το τμήμα, ήταν μόνο το 2025, 3.838, εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν τα 3.822 σε χρονικό ορίζοντα, από 1, έως 23 ώρες, με προτεραιότητα σε σχολεία, πλατείες και επικίνδυνα σημεία.

Έγιναν επίσης, επεμβάσεις σε 32 πλατείες, 7 πεζόδρομους, στοές, Νότιο Πάρκο, Μαρίνα, αντικαταστάθηκαν φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες, ελέγχθηκαν ασφάλειες ιστών, θυρίδων καλωδιώσεων, ενώ είναι συχνοί οι νυχτερινοί έλεγχοι, για την διαπίστωση της λειτουργικότητας.

Οι επεμβάσεις στις πλατείες γίνονται σε τρία επίπεδα και αφορούν στην μετατροπή του δικτύου παροχής των φωτιστικών των πλατειών σε δίκτυο χαμηλής τάσης, στην βελτίωση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με τοποθέτηση νέων πλακετών LED και στην πλήρη αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα φωτιστικά που όμως διατηρούν την αρχικά επιλεγμένη αρχιτεκτονική μορφή του φωτιστικού ή ακόμα και την βελτιώνουν.

Σε ό,τι αφορά τον οδοφωτισμό, έχουν αντικατασταθεί πάνω από 15.000 φωτιστικά, ενισχύθηκε η ασφάλειά τους, αντικαταστάθηκαν από 5.000 μέτρα φθαρμένων καλωδίων, τοποθετήθηκε ρελλέ διαρροής σε πάνω από 400 σημεία, επεκτάθηκε ή κατασκευάστηκε δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (πέριξ του Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέα, στις οδούς Β. Ηπείρου, Σολωμού και 12ου Συντάγματος, περιμετρικά της πλατείας Ομονοίας και στις πλατείες Περιβόλας και Αγ. Αλεξιώτισσας κ.α).

Τα σχολεία, τα δημοτικά κτήρια και τα δημοτικά γήπεδα είναι στις προτεραιότητες, ενώ και οι χώροι άθλησης έχουν δεχτεί επεμβάσεις για την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογία (Ζαρουχλέικα, Παραλία, Σαραβάλι).

Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις σχολικές μονάδες, καθώς ο σχεδιασμός του υπουργείου για αναβάθμιση της υλικοτεχνικής τους υποδομής, γίνεται χωρίς ουσιαστική πρόβλεψη και έρευνα. Έτσι οι διαδραστικοί πίνακες που διατέθηκαν στις σχολικές μονάδες, τοποθετήθηκαν χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο και την ηλεκτροδότησή τους, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά, εργασία που κλήθηκαν να κάνουν οι εργαζόμενοι του Ηλεκτροφωτισμού.

Οι εργαζόμενοι του ηλεκτροφωτισμού υποστήριξαν το έργο των έξυπνων στάσεων, σύνδεσαν τους σταθμούς φόρτισης των ηλεκτρικών ποδηλάτων στο δίκτυο παροχής και υποστήριξαν την μεταφορά του Δημαρχείου στο νέο κτήριο στην οδό Μαιζώνος. Κάθε Χριστούγεννα δημιουργούν νέο και συντηρούν τον υφιστάμενο φωτιστικό διάκοσμο, αντίστοιχα και το Καρναβάλι, με στοιχεία που κατασκευάζουν και συντηρούν οι ίδιοι.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρένα Σκαρλάτου και Φωτεινή Συριώτη, πραγματοποίησαν τον τελευταίο απολογισμό των επιτροπών για τα έτη 2023-2026, αφού από την 1η Αυγούστου οι Επιτροπές, με απόφαση της κυβέρνησης καταργούνται.

Οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πατρέων όλα αυτά τα χρόνια επιτελούν το έργο τους με κριτήριο την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των σχολείων με μαζί με το προσωπικό της Διεύθυνσης Παιδείας που είχε διατεθεί για τις ανάγκες τους, κατά την πολύχρονη λειτουργία τους από το έτος 2011. Από τις Επιτροπές έγινε προσπάθεια με αντικειμενικά κριτήρια (αριθμός μαθητών, τμημάτων κ.λπ.) να κατανέμονται οι πιστώσεις για τις λειτουργικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες. Είχαν στην ευθύνη τους 254 σχολικές μονάδες, με 29.281 μαθητές, καλύπτοντας τα λειτουργικά έξοδα (θέρμανση, ρεύμα, ύδρευση, τηλεφωνία, αναλώσιμα) και εργασίες τη συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού.

Με τη βοήθεια των εργαζομένων της Διεύθυνσης Παιδείας που απασχολούνται στην Επιτροπή, τα συνεργεία του Δήμου, αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες υλοποίησαν πλήθος εργασιών, παρεμβάσεων και συντηρήσεων στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ, ειδικά και γενικά, του Δήμου μας όλα αυτά τα χρόνια.

Ειδικά τη σχολική χρονιά 2025-2026 υπήρξαν παρεμβάσεις που ξεχώρισαν όπως η λειτουργία του Ειδικού Νηπιαγωγείου για παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού, στο χώρο που παλιότερα στεγαζόταν το 72ο Δημοτικό στον Ρωμανό, εργασίες, παρεμβάσεις και προμήθειες έγιναν μέσω της επιτροπής, και οι παρεμβάσεις συνεχίζονται.

Η μεταφορά του τμήματος του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Πατρών (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) από το μισθωμένο κτίριο στο Μπεγουλάκι στο κτίριο της πρώην ΕΠΑΣ στο Ζαβλάνι. Από τα 500τμ το τμήμα του σχολείου μεταφέρθηκε σε 1500τμ σε δημοτικό σχολικό κτίριο. Η Σχολική Επιτροπή είχε καθοριστικό ρόλο, στη μεταφορά, την εγκατάσταση και τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για να λειτουργήσει το σχολείο.

Εγκαταστάθηκαν η νέας τεχνολογίας προσομοιωτές για τις ανάγκες της ειδικότητας των πλοίαρχων Εμπορικού Ναυτικού του 4ου ΕΠΑΛ, με έξοδα που καλύφθηκαν από τη Σχολική Επιτροπή.

Τοποθετήθηκαν δεξαμενές στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, για την αποφυγή προβλημάτων και αναστολής λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής νερού.

Στο τέλος τις φετινής χρονιάς τοποθετήθηκαν κλιματιστικά στις αίθουσες επί της οδού Έλληνος Στρατιώτου, για την κάλυψη των αναγκών του Βαθμολογικού Κέντρου και της σχολικής μονάδας, στην οποία εξετάζονται και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Αίτημα χρόνων των εκπαιδευτικών και της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης.

Εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνταν συνεχώς στις σχολικές μονάδες όπως στο 10ο Δημοτικό Σχολείο, εκτεταμένες παρεμβάσεις έγιναν στο 3ο αλλά και στο 11ο Δημοτικό, επισκευή οροφής στο Δημοτικό Ακταίου, στέγαστρο στο 45ο Δημοτικό, αλλαγή κουφωμάτων στο 71ο Νηπιαγωγείο, κλιματιστικά τοποθετήθηκαν σε τμήματα ολοημέρων και ανεμιστήρες τοίχου στο Στρούμπειο σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, επισκευές περιφράξεων και νέες περιφράξεις (43ο Δημοτικό, Δημοτικό Σχολείο Καμινίων, 46ο Δημοτικό κ.α.). Παρεμβάσεις μονώσεων, βαψίματα και συνολική επισκευή στους χώρους του εργαστηρίου έγιναν στο 10ο ΓΕΛ, στο 7ο ΕΠΑΛ (Κουκούλι) κατασκευάστηκαν περιφράξεις για την προστασία του χώρου και τον μαθητών και ανακατασκευάστηκαν τα στέγαστρα περιμετρικά του κτιρίου, ενώ αναβαθμίστηκε το εργαστήριο πληροφορικής στο Γυμνάσιο Δεμενίκων.

Μικρότερες και μεγαλύτερες παρεμβάσεις θα συνεχίσουν να υλοποιούνται μέχρι και την τελευταία μέρα πριν την κατάργησή τους, αλλά και μετά μέσω των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί και υλοποιούνται.

Μετά την κακοκαιρία του Γενάρη οι Σχολικές Επιτροπές πραγματοποίησαν σειρά επισκευών σε κεραμοσκεπές (αντικαταστάσεις κεραμιδιών, τοπικές μονώσεις), αποφράξεις και επιδιορθώσεις που κρίθηκαν αναγκαίες μετά από τους θυελλώδεις ανέμους και τις έντονες βροχοπτώσεις, ενώ μετά τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου κατασκευάστηκε νέα περίφραξη για την προστασία των μαθητών από το πρανές στην πίσω πλευρά του 59ου Δημοτικού Σχολείου στη Βούντενη.

Οι πρόεδροι αναφέρθηκαν στην απόφαση της κατάργησης των επιτροπών, που θα δώσει άλλο ένα χτύπημα στη δημόσια παιδεία, φορτώνοντας νέα βάρη στη λαϊκή οικογένεια, βάζοντας επιπλέον εμπόδια στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των σχολείων τους, αλλά και στην καθημερινή μάχη που έδιναν οι εργαζόμενοι του Δήμου και τα μέλη των επιτροπών, για τη στήριξη του δημόσιου σχολείου και για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων που είναι λεφτά του πατραϊκού λαού.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Για το έργο της Διεύθυνσης Παιδείας και Αθλητισμού μίλησε ο Αναπληρωτής Διευθυντής και Προϊστάμενος του Τμήματος Σχολείων Γιάννης Σίδερης. Για το έργο των τμημάτων μίλησαν η Άννα Κατριβέση, Τμηματάρχης στο Τμήμα Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης, η Γιώτα Φουράκη, υπεύθυνη των προγραμμάτων του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων, η Λουϊζα Παρασκευοπούλου, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς και η Αναστασία Παστουρματζή, από την Διοικητική Υποστήριξη του Παμπελοποννησιακού Σταδίου.

Η Διεύθυνση εξυπηρετεί καθημερινά ένα ιδιαίτερα μεγάλο και πολυσύνθετο κοινό, όπως μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, αθλητές, αθλητικά σωματεία, δημότες, φορείς και υπηρεσίες του Δήμου και της Πολιτείας, και απασχολεί συνολικά 283 εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων: διοικητικούς υπαλλήλους, 201 σχολικούς καθαριστές/καθαρίστριες ορισμένου χρόνου, 36 καθαρίστριες αορίστου χρόνου, προσωπικό της Δ.ΥΠ.Α., σχολικούς φύλακες, καθηγητές φυσικής αγωγής, γυμναστές και προσωπικό υποστήριξης των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Το Τμήμα Σχολείων, υποστηρίζει τη λειτουργία των 254 σχολικών μονάδων και τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών (έως την κατάργησή τους στις 31/7/2026) και του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων Αγυιάς, ενώ διαχειρίζεται καθημερινά ζητήματα όπως η θέρμανση, η καθαριότητα, οι προμήθειες, οι παραχωρήσεις σχολικών χώρων, τα κυλικεία και η σίτιση του Μουσικού Σχολείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.

Το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου, λειτουργεί ως ένας ζωντανός πυρήνας αθλητισμού, μάθησης και κοινωνικής προσφοράς, συνδέοντας τον άνθρωπο με τη φύση, δραστηριοποιούνται σχολεία, δημότες όλων των ηλικιών, ενώ εκεί λειτουργούν και οι ημερήσιες δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου.

Με τη συμμετοχή πάνω από 10.000 μαθητών ανά σχολικό έτος από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υλοποιούνται πρωτότυπα προγράμματα και περιβαλλοντικές δράσεις όπως: το «Δες το Σφαιρικά» με συγκομιδή Ελαιοκάρπου (μάζεμα ελιάς σε σχολεία και δημοτικούς χώρους, με το λάδι να διατίθεται στα συσσίτια του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου), τη δράση «Φυτρώνουμε… εκεί που δεν μας σπέρνουν», αλλά και τη δράση «Το κουδούνι χτυπάει στη Φύση» (μεταφορά της παράδοσης και της μάθησης σε υπαίθριες τάξεις με συμμετοχή άνω των 500 μαθητών του νομού), με καθαρισμό ακτών, σχολικούς λαχανόκηπους, φύτευση στο κέντρο της πόλης και χορτοσυλλογή άγριων χόρτων, αλλά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, Παιχνίδια για τη φύση και την Ειρήνη («Πλανήτης Γη & Ειρήνη») και μαθήματα φιλοζωίας.

Στο Πάρκο προσφέρονται καινοτόμα δωρεάν προγράμματα υπαίθριας άσκησης με περισσότερους από 400 εγγεγραμμένους ενήλικες: Σκανδιναβικό Περπάτημα (Nordic Walking), που αποτελεί πρωτοποριακή δράση πανελλαδικά με ειδικά μπαστούνια, Θαλάσσια Προγράμματα (Κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας όλο τον χρόνο, υδρογυμναστική και τμήματα για αρχαρίους/χειμερινούς κολυμβητές), θεραπευτική Γυμναστική (στο Νότιο Πάρκο και στο Έλος της Αγυιάς).

Τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα το Πάρκο φιλοξενεί και συνδιοργανώνει εκδηλώσεις με τοπικούς φορείς, δράσεις πολιτιστικών συλλόγων, εκδηλώσεις για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Το Τμήμα Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης έχει στην ευθύνη του το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στο οποίο οργανώνονται και πραγματοποιούνται δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής, για μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, με στόχο την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών, σε θέματα οδικής ασφάλειας. Μέσα από το παιχνίδι, μαθαίνουν την οδική σήμανση για να μπορούν να διασχίσουν ένα δρόμο με ασφάλεια, όταν είναι πεζοί, όταν είναι ποδηλάτες, αλλά και ως οδηγοί.

Το Τμήμα Άθλησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, που υποστηρίζει τις αθλητικές δομές του Δήμου και τη διοικητική λειτουργία του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, υλοποίησε την περίοδο 2023 – 2026 (μέχρι τώρα) τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, με 25 τμήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΠ ΑμεΑ), 10 τμήματα Άσκηση Ενηλίκων – Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 5 τμήματα προετοιμασίας για ΣΕΦΑΑ & Στρατιωτικές Σχολές Φυσικής Αγωγής.

Σε ό,τι αφορά την διαχείριση των 8 δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και των 3 κλειστών γυμναστηρίων, παραχώρησε την χρήση τους σε 95 – 100 αθλητικά σωματεία, αδειοδότησε όλα τα κατηγοριοποιημένα δημοτικά γήπεδα, και περίπου 50 ιδιωτικές σωματειακές εγκαταστάσεις. Κάλυψε τις αθλητικές ανάγκες σε εξοπλισμό για διοργανώσεις σε δημοτικά γήπεδα, σχολεία και πλατείες, καθώς και σε εκδηλώσεις της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού και φορέων της πόλης. Διοργανώνει κάθε Οκτώβριο, τον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος», ενώ συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις. Ενισχύει οικονομικά ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία και υποστηρίζει την υλοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων, σε ποσόν που φτάνει τις 100.000 ευρώ ετησίως. Συμμετείχε στους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες (ICG), στην Νότια Κορέα το 2023 και στο Μεξικό το 2024. Συνεργάζεται επίσης με τα ΚΑΠΗ του Δήμου Πατρέων, υλοποιώντας προγράμματα εκγύμνασης για τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Σε ό,τι αφορά το Παμπελοποννησιακό στάδιο το Τμήμα έχει την διαχείριση και λειτουργική υποστήριξη αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που γίνονται σ’ αυτό.

Από το τμήμα εκδίδονται και ανανεώνονται οι 14.936 ενεργές δωρεάν κάρτες χρηστών των εγκαταστάσεων, διαχειρίζεται τις συμβάσεις παραχώρησης χώρων για αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς (46 συνολικά), υποστήριξε σημαντικές διοργανώσεις (τουρνουά αθλημάτων, Αθλητικές Αξιολογήσεις Υποψηφίων για Τ.Ε.Φ.Α.Α, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις), έχει την εποπτεία των εκδηλώσεων και τον έλεγχο τήρησης των κανονισμών λειτουργίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων, έχει την μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία τους".