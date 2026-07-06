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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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Συντάξεις Αυγούστου: Νωρίτερα οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες «κλειδιά»

Συντάξεις Αυγούστου: Νωρίτερα οι πληρωμέ...

Δείτε αναλυτικά

Από τις 25 Ιουλίου θα αρχίσουν να καταβάλλονται οι συντάξεις του Αυγούστου, νωρίτερα από το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. 
 
Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες
 
Κύριες συντάξεις
 
 ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Κατάθεση: Σάββατο 25 Ιουλίου

 ΙΚΑ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Κατάθεση: Τετάρτη 29 Ιουλίου

 Επικουρικές συντάξεις Ιδιωτικού τομέα & μη μισθωτών
Κατάθεση: Σάββατο 25 Ιουλίου

Δημοσίου
Κατάθεση: Τετάρτη 29 Ιουλίου

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#tags Συντάξεις
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Οικονομία
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