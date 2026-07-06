Κολυδάς: Καμπανάκι σε κολυμβητές για τα ρεύματα έλξης - Πού εμφανίζονται, οι σωστές κινήσεις μέχρι την ακτή

Τα ρεύματα έλξης μπορούν να εμφανιστούν κοντά σε οποιαδήποτε παραλία, οπουδήποτε στον κόσμο, αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς προς κολυμβητές.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του απευθύνεται σε κολυμβητές, ακόμα και σε εκείνους που είναι πολύ καλοί, εφιστώντας την προσοχή τους στα ρεύματα έλξης.

Τι είναι τα θαλάσσια ρευματα έλξης

Πρόκειται για ισχυρά, τοπικά και συνήθως σχετικά στενά θαλάσσια ρεύματα.

Είναι εντονότερα κοντά στην επιφάνεια και κινούνται κατευθείαν προς τα ανοιχτά, απομακρύνοντας το νερό από την ακτή και διασχίζοντας τις ζώνες των κυμάτων που σπάνε.

Η θέση τους δεν είναι πάντα προβλέψιμη. Ορισμένα εμφανίζονται επανειλημμένα στα ίδια σημεία, ενώ άλλα μπορεί να δημιουργηθούν και να εξαφανιστούν ξαφνικά σε διαφορετικές θέσεις μιας παραλίας.

Γιατί είναι επικίνδυνα

Τα ρεύματα αυτά μπορεί να είναι επικίνδυνα ακόμη και για πολύ καλούς κολυμβητές. Συνήθως κινούνται με ταχύτητα περίπου 0,5 m/s, όμως μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 2,5 m/s, δηλαδή ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να αναπτύξει ένας άνθρωπος κολυμπώντας.

Όποιος παρασυρθεί από ένα τέτοιο ρεύμα και δεν καταλάβει τι συμβαίνει μπορεί να πανικοβληθεί ή να εξαντληθεί προσπαθώντας να κολυμπήσει απευθείας αντίθετα προς τη ροή. Η σωστή αντίδραση είναι να κολυμπήσει κανείς παράλληλα προς την ακτή, δηλαδή κάθετα στη φορά του ρεύματος, μέχρι να βγει από αυτό.

Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα ρεύμα έλξης

Υπάρχει συχνά ένα εμφανές «κενό» στη γραμμή των κυμάτων. Το νερό μπορεί να φαίνεται πιο ήρεμο ή πιο επίπεδο στο σημείο όπου βρίσκεται το ρεύμα, σε αντίθεση με τα κύματα που σπάνε δεξιά και αριστερά.

Μπορεί επίσης να διακρίνεται ένας «ποταμός» αφρού, επειδή το νερό είναι έντονα αναταραγμένο.

Η περιοχή του ρεύματος μπορεί να έχει διαφορετικό χρώμα από τα γύρω νερά, να φαίνεται πιο θολή, πιο αδιαφανής ή πιο λασπώδης και, ανάλογα με τη θέση του ήλιου, να δείχνει είτε πιο σκούρα είτε πιο ανοιχτή.

Μερικές φορές είναι δυνατό να παρατηρήσουμε αφρό ή επιπλέοντα αντικείμενα να κινούνται προς τα ανοιχτά, μακριά από την ακτή. Αντίθετα, στις περιοχές όπου σπάνε τα κύματα, τα επιπλέοντα αντικείμενα συνήθως ωθούνται προς την παραλία.

Να είστε προσεκτικοί και να απολαύσετε με ασφάλεια τις διακοπές σας.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά