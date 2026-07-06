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Μαλέσκου για το τηλεοπτικό της μέλλον: Δεν έχω κάτι να ανακοινώσω για του χρόνου

Μαλέσκου για το τηλεοπτικό της μέλλον: Δ...

«Έχω συνηθίσει να λένε, κι έχω συνηθίσει να ακούω τα απίστευτα για το τι κάνω, πώς είμαι…»

Για τις φήμες που αφορούν το τηλεοπτικό της μέλλον μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται» και στον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα.

Η Ιωάννα Μαλέσκου κλήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να βρίσκεται σε συζητήσεις για νέες τηλεοπτικές συνεργασίες, μεταξύ των οποίων και με την Κατερίνα Ζαρίφη.

«Δεν έχω κάτι να ανακοινώσω για του χρόνου. Πολλά λέγονται και γράφονται για μένα. Έχω συνηθίσει να λένε, κι έχω συνηθίσει να ακούω τα απίστευτα για το τι κάνω, πώς είμαι…», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια παραδέχθηκε πως η έντονη φημολογία την έχει επηρεάσει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν έλεγα μία λέξη που με χαρακτήρισε – από πολλές απόψεις – αυτή τη χρονιά, με όλα όσα άκουσα, θα ήταν μία: “κουράστηκα”».

Με τη δήλωσή της, η Ιωάννα Μαλέσκου άφησε ανοιχτό το θέμα της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει κάποιο από τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα.

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#tags Ιωάννα Μαλέσκου
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