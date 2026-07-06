Γη της ελιάς: Όσα θα δούμε στο φινάλε - Έρχεται εγκυμοσύνη, γάμος και ένα νέο ζευγάρι

Μετά από πέντε επιτυχημένες σεζόν, η σεναριογράφος Βάνα Δημητρίου έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό φινάλε για τη σειρά «Γη της ελιάς» που προβάλλεται με επιτυχία στο MEGA.

Άλλοι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες και τραύματα, ενώ άλλοι κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους, με τον έρωτα να πρωταγωνιστεί…

Σύμφωνα με το MyTV, στο τέλος της σειράς η «Γη της ελιάς» στο MEGA, η Μαρουσώ δέχεται επίθεση στη φυλακή και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώνεται ότι έχει χάσει το μωρό που κυοφορούσε. Από την άλλη, η Χρυσούλα παραιτείται από την ταβέρνα και η Αριάδνη επιστρατεύει την Αναστασία για να τη βοηθήσει.

Την ίδια στιγμή, ο Παρασκευάς και η Μυρτώ υπογράφουν σύμφωνο συμβίωσης μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της και αποφασίζουν να συγκατοικήσουν στο σπίτι του Λυκούργου. Στο μεταξύ, εκείνος προσπαθεί να πείσει τη Χάιδω να γυρίσει στο σπίτι, αλλά εκείνη αρνείται πεισματικά. Σύντομα η τελευταία προτείνει στην Ισμήνη να πάρει τη θέση της Αμαλίας στο δημαρχείο κι εκείνη δέχεται με χαρά. Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όπου πέρασε πολλές δυσκολίες, φαίνεται έτοιμη να αφήσει πίσω της το παρελθόν και να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της.

Εκείνη έρχεται όλο και πιο κοντά με τον Μιχάλη, γεγονός που την κάνει να αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι στη Φρύνη. Ο καιρός περνάει και η Ισμήνη συνειδητοποιεί ότι ο Μιχάλης είναι το ήσυχο λιμάνι που έψαχνε εδώ και καιρό κι έτσι αλλάζει στάση απέναντι στον Κωνσταντίνο. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Φιλιώ εκφράζει την επιθυμία να δουλέψει το καλοκαίρι στο καφενείο του Πότη και εκείνος το δέχεται με χαρά.

Η Βασιλική ανακαλύπτει πως είναι έγκυος

Η Αλεξάνδρα θέλει να γυρίσει στην Κρήτη, αλλά ο Μανώλης δεν μπορεί να την αφήσει μόνη της. Λίγο αργότερα ο τελευταίος μπλέκεται σε έναν καβγά που τον βάζει στο κάδρο των υπόπτων για έναν φόνο. Η Αλεξάνδρα, η Ερωφίλη και η Αμαλία ενημερώνονται γι’ αυτή την απρόσμενη εξέλιξη και μετά την προσαγωγή του αγωνιούν για εκείνον, καθώς ο Κουράκος τον κρατάει στο Τμήμα όσο διερευνά την υπόθεση. Τελικά ο αστυνόμος αποσπά ομολογία από τη γυναίκα του δολοφονημένου άντρα και αφήνει τον Μανώλη ελεύθερο. Την ίδια ώρα, η Βασιλική ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, κάνοντας τον Στέφανο και τα κορίτσια να πετάνε από τη χαρά τους.

Το ζευγάρι στη συνέχεια ανακοινώνει τα νέα της εγκυμοσύνης στην οικογένεια και η Χάιδω πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Παράλληλα, ο Τζον και η Αθηνά πηγαίνουν στο Σούνιο και εκεί η Μαρία τούς ανακοινώνει ότι θα φύγει για το Λονδίνο, προκειμένου να σπουδάσει εγκληματολογία.

Στο μεταξύ, η Μαργαρίτα και η Αναστασία εξομολογούνται η μία στην άλλη την ύπαρξη νέων συντρόφων, κλείνοντας οριστικά την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά τους. Από την άλλη, η Φρύνη πουλάει το ανθοπωλείο στη Χρυσούλα και σοκάρεται όταν τη βλέπει να αναλαμβάνει την επιχείρηση ανανεωμένη και περιποιημένη. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Αλεξάνδρα αναλαμβάνει την ανέγερση ενός ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες, ενώ η Ερωφίλη ετοιμάζεται να αγοράσει νέο σπίτι.

Μανώλης και Αμαλία παντρεύονται

Ο Μανώλης κάνει πρόταση γάμου στην Αμαλία και όλοι οι ήρωες κατεβαίνουν στα Χανιά προκειμένου να παρευρεθούν στην τελετή. Η Αμαλία, ενώ ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, αποφασίζει να μιλήσει στον αγαπημένο της για το παρελθόν της. Οι δυο τους συμφωνούν να αφήσουν πίσω τους καθετί που καθόρισε το παρελθόν τους και να πορευτούν μαζί σε μια νέα ζωή. Ο γάμος τους γίνεται μέσα σε ατμόσφαιρα χαράς και όλοι οι ήρωες της Μάνης και της Κρήτης ενώνονται σε αυτή τη γιορτή. Ο καιρός περνάει και τους βλέπουμε πάλι στη γνωστή τους καθημερινότητα, μόνο που πλέον έχουν αλλάξει πολλά πράγματα… Κάποιες ιστορίες κλείνουν αφήνοντας τραύματα, αλλά και μαθήματα ζωής, και κάποιες άλλες ανοίγουν, δίνοντας προοπτικές για το μέλλον.