Το σόι σου: Τριαντάφυλλοι και Χαμπέοι ετοιμάζονται για κοινές διακοπές στη Μεσσήνη

O κακός χαμός στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθούν την Τετάρτη 8 και Παρασκευή 9 Ιουλίου, στις 21:00 το βράδυ.

Λόγω ενός απροόπτου, Τριαντάφυλλοι και Χαμπέοι ετοιμάζονται για κοινές διακοπές, στη Μεσσήνη! Ο Σάββας και η Λυδία σκοπεύουν να ακολουθήσουν, για να κάνουν το «διαιτητή» στα σόγια. Ωστόσο η Αλεξάνδρα αναγκάζει το Μενέλαο να ακυρώσει με ένα ψέμα τα σχέδια, για να πάνε σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αθήνα. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου.

Το σόι σου: Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 21:00

Επεισόδιο 57: «Καλές διακοπές» (Α’ μέρος) – Λόγω ενός απροόπτου, Τριαντάφυλλοι και Χαμπέοι ετοιμάζονται για κοινές διακοπές, στη Μεσσήνη! Ο Σάββας και η Λυδία σκοπεύουν να ακολουθήσουν, για να κάνουν το «διαιτητή» στα σόγια. Ωστόσο η Αλεξάνδρα αναγκάζει το Μενέλαο να ακυρώσει με ένα ψέμα τα σχέδια, για να πάνε σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Στο ίδιο ξενοδοχείο ετοιμάζεται να πάει ο Βαγγέλης με τη Χαρούλα, λέγοντας στους συμπεθέρους επίσης ψέματα. Εντωμεταξύ, λόγω μιας παρανόησης, όλο και περισσότεροι από την οικογένεια ετοιμάζουνε βαλίτσες για το ίδιο ξενοδοχείο… Και μέσα σε όλα, ο Άρης έρχεται στην Ελλάδα για καλοκαίρι! Και η Μπέλα ανακαλύπτει έξαλλη πως δεν κάλεσαν κι εκείνη στο επίμαχο ξενοδοχείο, οπότε αποφασίζει να πάει απρόσκλητη, με το Χρήστο… Και ως αποκορύφωμα, Μένιος, Νάσος, Σάντρα και Χαρά θα βρεθούν κρυφά από τους άλλους στο ίδιο resort! Για πόσο θ’ αποφύγουν όλοι τις μοιραίες συναντήσεις;

Το σόι σου: Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 21:00

Επεισόδιο 58: «Καλές διακοπές» (Β’ μέρος) – Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον, και Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι, μετά από μια αλυσίδα ψεμάτων, παρανοήσεων και παρορμητικών αποφάσεων, καταλήγουν όλοι μαζί στο ίδιο resort. Κι ενώ η Αλεξάνδρα προσπαθεί να κάνει τον Χαμπέα να παραδεχτεί το ψέμα του, η Χαρά προσπαθεί να διαχειριστεί τα νέα που της έφερε ο Νάσος: έφτασε η στιγμή να κάνει τη θητεία του στο στρατό! Τα πράγματα, βέβαια, θα πάρουν απρόσμενη τροπή, όταν ο Σάββας θα τους βρει σε τρυφερές στιγμές στην πισίνα… και η αντίδρασή του θα εκπλήξει ακόμα και τον ίδιο!

Κι ενώ η Μπέλα με τον Χρήστο καταφτάνουν στο resort, η Λυδία κρατάει την Αλεξάνδρα «όμηρο»: δεν την αφήνει να πάει πουθενά, μέχρι να μαζευτούν όλοι! Η οικογένεια Τριανταφύλλου ετοιμάζεται για μια πολυαναμενόμενη επιστροφή… η οποία θα γίνει όμως με τον πλέον αναπάντεχο τρόπο και η Μπέλα πρόκειται να βρεθεί μπλεγμένη σε μια κατάσταση που δεν μπορούσε με τίποτα να υπολογίσει. Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι μας εύχονται καλό καλοκαίρι αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πως μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν… και πως οι περιπέτειες για τις δύο οικογένειες δεν έχουν τελειώσει ακόμα!

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα